Además de haber confirmado que está en la búsqueda de un hijo con Oriana Sabatini, Paulo Dybala dio unas sorpresivas revelaciones sobre el deporte a nivel local. En este sentido, se refirió a Boca, Instituto y su deuda en el fútbol argentino.

Las sorpresivas revelaciones de Paulo Dybala

“Paulo Dybala es un chico no tan chico de Laguna Larga que tuvo la posibilidad de vivir su sueño, jugar al fútbol profesional, y hoy vive una vida que nunca se habría imaginado y está muy agradecido de eso y todos los aprendizajes”, dijo en primera instancia el cordobés.

El mural en Laguna Larga.

El actual jugador de la Roma fue entrevistado por los hermanos Gastón y Esteban Edul en el programa “Los Edul”. A lo largo de la conversación, se refirió a diferentes temas del pasado y el futuro.

Paulo Dybala habló de sus inicios en Instituto

“Yo estuve poco en Instituto. Ese año fue muy particular porque nos fue muy bien para las expectativas que había ese año”, recordó Dybala sobre su debut con la Gloria en la temporada 2011 -2012.

El saludo de Dybala por los 106 años de Instituto.

Si bien el tiempo en las instalaciones de Alta Córdoba y La Agustina fue escaso, el cordobés tiene grabado a fuego “el cariño de los hinchas que era increíble”, contó.

En este apartado, reconoció que le hubiera gustado jugar en la primera división del fútbol argentino: “Eso y no conocer los estadios es una cuenta pendiente. No sé si va a pasar, pero es una deuda”, deslizó.

Paulo Dybala habló de los rumores que lo ubican en Boca con Leandro Paredes

Pero los rumores en el último mercado de pases no lo colocan muy lejos de ese escenario. “Leandro Paredes me presiona todos los días. Me encantaría jugar en Argentina, se que los hinchas de Boca e Instituto quieren que esté”, reconoció sobre los clubes que lo tiran para las tierras sudamericanas.

Dybala, Paredes y Soulé, los argentinos de la Roma.

Sin embargo, la Gloria tiene un lugar más privilegiado porque fue el club que le “permitió llegar a Europa y fue gracias al amor”. En tanto, reconoció que su padre era hincha de Boca y ver un partido en La Bombonera es otra actividad a concretar.

Las cuentas pendientes de Paulo Dybala en el fútbol

Además, reveló que tiene tres cuentas pendientes en el fútbol: ganar una Champions League, obtener una Europa League y conseguir el ascenso o un título con Instituto. “En cada club (Juventus, Roma, Instituto), las tres cosas significan lo mismo”, cerró.