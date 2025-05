Paulo Dybala criticó el estilo de moda de Rodrigo De Paul: “Malísimo...”

En el marco de un ciclo de entrevistas de los hermanos Esteban y Gastón Edul, en su programa “Los Edul”, Paulo Dybala criticó el estilo de moda de Rodrigo De Paul, su compañero en la Selección Argentina.

Paulo Dybala criticó el estilo de moda de Rodrigo De Paul

Los periodistas viajaron a Roma para entrevistar al delantero, quien atraviesa una lesión que lo dejó fuera de las canchas hasta la siguiente temporada. Con ese condicionante, buscaron abstraerlo por un momento del plano deportivo.

Paulo Dybala comenzará su recuperación (Roma)

En este contexto, los hermanos Edul prepararon una serie de fotos con el mediocampista del Atlético de Madrid como protagonista. “Odio estos juegos”, anticipó Dybala, quien se vio obligado a participar y no se guardó nada.

Paulo Dybala criticó a Rodrigo De Paul por sus conjuntos de ropa: “Malísimo”

“No es mi estilo, pero está bueno para el estilo que él tiene”, explicó el cordobés sobre el primer conjunto de ropa de su compañero albiceleste. Era un jean de talle grande, zapatillas adidas negras, una remera deportiva marrón, una gorra y cadenas.

El primer conjunto de De Paul fue aprobado por Dybala.

El segundo outfit fue víctima del juicio de Dybala. “Ese es imposible que me lo ponga. Malísimo.. Yo no soy mucho de los colores”, aseveró sobre un abrigo y un pantalón celeste, amarillo y rosa.

Paulo Dybala fulminó el conjunto de Rodrigo De Paul.

Finalmente, le destacó a De Paul un tercer conjunto para el verano, pero focalizó en un aspecto personal que modificaría. “No me gustan las zapas, pero lo veo bien al look”, cerró.

La tercera imagen de los Edul para Dybala.

Por otro lado, Dybala reconoció que pasó por muchos estilos de moda y ropa. Desde prendas pegadas al cuerpo hasta talles oversize. En este sentido, Oriana Sabatini, es una de sus grandes consejeras.

“Me gusta la moda. Le consulto a Oriana y ella me suele decir ´probá con una remera abajo de esa camisa o con estos zapatos´“, ejemplificó.