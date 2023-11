Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad.

En las últimas horas, se desató una polémica en las redes sociales al circular rumores y capturas de pantalla que sugerían la participación de jugadores en una fiesta privada, donde habría más de una infidelidad con modelos.

Las especulaciones tomaron fuerza de manera informal, pero Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, decidió abordar la situación y desestimar los rumores en una entrevista con Mariana Brey en Socios del Espectáculo.

Qué dijo Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes

“Te contesto porque tengo buena onda con vos, pero la verdad es que me parece muy bizarro. Estas chicas buscan fama y acá no la van a encontrar. Yo confío en mi marido. Sé que seguramente puedan existir fiestas, pero yo sé lo que hace Leandro y lo que deja de hacer”, aclaró Galanta en un mensaje directo a Brey, desmintiendo cualquier implicación de Paredes en eventos cuestionables.

De manera directa y firme, la esposa de Leandro Paredes señaló que no se dejará llevar por el drama y las especulaciones: “Esta gente solo quiere arruinar familias, arruinar la imagen de gente que, aparentemente, les sirve a ellas para subir un escalón a la fama. Yo no me voy a enganchar. No tengo más para decir. Soy una mina tranquila y no voy a armar quilombo. No me meto, cuido a mi familia y si tengo que salir a defender a Leandro, lo voy a hacer”.

Camila Galante y Leandro Paredes. Foto: Instagram/@ccamilagalantee

Galanta hizo hincapié en la extrañeza de la situación, calificándola como “muy bizarra”. Su intervención busca despejar las dudas y ofrecer una perspectiva directa sobre la vida privada de su esposo y la familia que conforman.

Cómo comenzó la historia de amor de Camila Galante y Leandro Paredes

Al igual que muchos de los futbolistas, la familia es una de las partes más importantes en la vida de Leandro y la fidelidad para con Camila Galante, su pareja hace 15 años, es indiscutible. Galante y Paredes se conocieron ya que la empresaria es la hermana de un ex compañero del futbolista en las inferiores de Boca.

“Me enamoré desde el momento en que la vi. Era muy chico y yo le decía a mi mamá que era mi novia y aún no lo era, pero yo decía que me iba a casar con ella”, contó en el video de presentación que hizo Leandro cuando jugó para el PSG. Incluso, el amor del volante era tal que se hizo un tatuaje antes de empezar a salir con su pareja. “Me hice el tatuaje, después me puse de novio y después me casé”, aseguró.

Camila Galante y Leandro Paredes se conocieron desde muy chicos. Foto: Instagram/@ccamilagalantee

La historia de amor comenzó cuando Camila tenía 16 años y Leandro 14. El hermano de Galante, quien también era amigo de Leandro, fue quien descubrió la relación: “Nos vio que nos estábamos dando un beso. Y viene, y en vez de decirme algo a mí y le dice a ella ‘si lo haces sufrir a mi amigo, no me hablés más’. Y se fue”, contó Paredes.

Camila Galante y Leandro Paredes con sus hijos. Foto: Instagram/@ccamilagalantee

Estuvieron ocho años juntos antes de dar el “¡Sí!” y en 2014 Leandro fue transferido a Roma, sin embargo, dos meses antes de que se fueran a vivir a Europa, nació Victoria, su primera hija que hoy tiene 8 años. Para el año 2017 fue transferido al Zenit de Rusia y allí llegó el último miembro de la familia: Giovanni, quien hoy tiene 5 años.