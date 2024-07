Isabel Macedo recordó su escandalosa pelea con Pampita por Benjamín Vicuña y contó la verdad: “Estaba separada”

Isabel Macedo, actriz argentina reconocida por sus múltiples roles en telenovelas y series, rememoró uno de los episodios más controvertidos de su carrera en una entrevista con Moria Casán en el streaming Nave Nodriza. La actriz habló sobre su recordada pelea con Pampita en una fiesta en Punta del Este en 2010, un evento que dejó una marca en el mundo del espectáculo argentino.

Todo comenzó cuando circularon rumores de romance entre Vicuña e Isabel. Foto: Gentileza

Qué pasó entre Isabel Macedo y Pampita en un boliche de Punta del Este

La noche del 1 de enero de 2010, una fiesta organizada por Shakira en la exclusiva discoteca Tequila de Punta del Este se convirtió en el escenario de una confrontación explosiva. En medio de la celebración, Pampita, visiblemente alterada, atacó físicamente a Isabel Macedo después de verla bailando con Benjamín Vicuña, quien era su pareja en ese entonces.

Los actores protagonizaron una novela en 2009 y desde ahí que se los vinculó. Foto: Gentileza

Los rumores de una posible infidelidad entre Macedo y Vicuña habían circulado durante el rodaje de la telenovela “Don Juan y su bella dama” en 2009, avivando el fuego del enfrentamiento.

El recuerdo de Isabel Macedo sobre la pelea con Pampita

Quince años después, Isabel revivió aquel momento en su conversación con Moria. “Soy más buena yo”, comentó Macedo, tratando de quitarle peso a la situación. Sin embargo, ante la insistencia de Casán por obtener más detalles, la actriz confesó: “Te desmayás si supieras lo que pasó”.

Macedo explicó que en ese momento de su vida estaba sola y recién separada, lo que pudo haber llevado a malinterpretaciones. “No, para nada, nada que ver el cuento. Yo estaba sola, estaba separada. También cuando estás separada, después de tantos años de estar con alguien, viene cualquiera, sea quien sea, y te dice: ‘Sos linda, inteligente, amorosa’. Ya ahí linkean y no quiere decir que sea de esa manera”, explicó Macedo, aclarando que no había fundamentos en los rumores que la vinculaban románticamente con Vicuña.

A pesar del revuelo mediático que causó el incidente, Isabel Macedo afirmó que el ataque de Pampita no la afectó significativamente. “No fue algo que a mí me marcó. Porque, te digo la verdad, siento que siempre tengo como un carácter y soy super respetuosa. Soy de una manera ni violenta, ni digo cosas feas de la gente”, comentó, subrayando su postura pacífica y respetuosa frente a los conflictos.

Pampita y Benjamín Vicuña.

Finalmente, Macedo reveló que no guarda rencor hacia Pampita y que, si se cruzaran hoy en día, no tendría problemas en saludarla. “No tengo ningún resentimiento. Si me la cruzo, todo está bien”, concluyó, demostrando su deseo de dejar el pasado atrás y mantener una actitud positiva.