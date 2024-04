La contundente opinión de Isabel Macedo al recordar su relación con Facundo Arana

Isabel Macedo es una talentosa actriz que tiene una extensa trayectoria como parte de novelas como Floricienta, Alma Pirata, Guapas, Graduados, entre otros. Desde que se casó con Juan Manuel Urtubey vive en Salta junto a su familia y tiene un perfil más alejado de los medios de comunicación.

Isabel estuvo de invitada en el programa “Almorzando con Juana” que conduce Mirtha Legrand en reemplazo de su nieta. Allí la actriz tuvo un momento incómodo cuando la conductora le preguntó por su pasado como fue la pelea con Pampita.

Isabel estuvo muchos años en pareja con el actor Facundo Arana, por lo que Mirtha aprovechó su presencia en el programa para consultarle sobre su romance vintage, el cual no terminó de la mejor manera.

Macedo fue víctima de las preguntas sin filtro de Mirhta. (Captura El Trece)

Mirtha Legrand le preguntó a Isabel Macedo sobre su relación con Facundo Arana

Fiel a su estilo, Mirtha Legrand no tuvo problemas en preguntarle sobre su relación con el actor: “Vos estuviste de novia con Arana, ¿no?”. A lo que la actriz respondió “Sí”.

La conductora volvió a insistir para saber más de la relación retro de los actores: “Mucho tiempo”. “Diez años. Yo no me acuerdo de lo que comí ayer. No me acuerdo de nada. Me acuerdo de mi familia porque los veo todos los días”, comentó con ironía Isabel Macedo.

“¿Cuánto tiempo estuviste de novia?”, agregó Mirtha Legrand. “Diez”, contestó la actriz.

“Diez años! ¡Es mucho!¡Qué bárbaro! Bueno, se te ve muy feliz ahora y te felicitamos por esta vida que estás haciendo”, cerró Mirtha ante la incomodidad de Isabel Macedo para recordar su romance con Facundo Arana.

Isabel Macedo habló de la pelea vintage con Pampita

En el programa, también se habló de la pelea que tuvieron en su momento Pampita e Isabel Macedo por Benjamín Vicuña. ¿Cómo es tu relación con Pampita?”, le preguntó Mirtha Legrand a Isabel en el programa, a lo que la actriz respondió incómoda: “Bien, re bien”.

Luego la conductora insistió en el tema: “Por qué tuvieron una pelea hace años en Punta del Este”. Por su parte, Isabel respondió tajante: “No me parece bien quedarse aferrada a las cosas del pasado. Me parece bien mirar el presente y el futuro porque la vida es esto, es crecimiento y tratar de ser mejor. Es todo lo que queda por delante y todo lo que tenemos hoy”.