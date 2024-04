Cristina Pérez reveló los motivos por los cuales no quiere ser madre: “No me veo no durmiendo”

Cristina Pérez dejó el noticiero de Telefé tras varios años a cargo de su conducción. En la actualidad disfruta de su pareja con Luis Petri, quien ocupa el importante cargo de Ministro de Defensa de la Nación. En una entrevista que la periodista Estefanía Berardi compartió a través de sus stories de Instagram, la periodista explicó por qué está segura de que no quiere tener hijos.

“Yo no me veo no durmiendo por tener a un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener”, expresó Cristina para confirmar que no asumirá el mandato de la maternidad.

La periodista vive en una lujoso departamento en Puerto Madero

Luego, agregó: “Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las 4 o 5 de la mañana”.

En otra entrevista Cristina Pérez había hablado del vínculo que tiene con su hijastro Julián, de 16 años: “Julián está en la edad de crecimiento, en pleno descubrimiento, está lleno de fascinación. A pesar de que es hijo único, no tiene nada de esas cosas que suelen tener los hijos únicos. Es amoroso, me sorprendió. Me hizo todo fácil, no tuve que conquistarlo”.

La periodista contó como es su relación con el hijo de Luis Petri

El compromiso de Cristina Pérez y Luis Petri

El año pasado Cristina Pérez y Luis Petri difundieron imágenes del compromiso religioso que realizaron en la ciudad de Uspallata, muy cerca de la Cordillera de los Andes. La pareja se mostró muy enamorada en una ceremonia íntima que contó con la presencia de amigos y familiares.

“Nos comprometimos como queríamos, rodeados del amor de nuestras familias y con la Cordillera de fondo. Símbolo de épopeyas personales y colectivas es también la montaña que nos une, de Mendoza a Tucumán. Uspallata significa “el paso elegido”. Amarnos es nuestro paso elegido, Te amo @cris_noticias”, publicó Petri para celebrar en su cuenta de Instagram.