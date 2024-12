Camila Deniz de Cuestión Peso 2024 renunció al programa: el desgarrador motivo

Camila era una participante de Cuestión de Peso 2024 con gran repercusión mediática. La joven influencer saltó a la fama cuando su hermano Thiago Medina estaba en Gran Hermano y ella lo acompañaba desde la tribuna. Este año decidió hacer un cambio en su vida y se anotó en el reality de salud para bajar de peso y adoptar un estilo saludable de vida. Sin embargo, anunció que se dio de baja.

La famosa es una de las figuras más mediáticas de las redes sociales desde que tomó relevancia en Gran Hermano. Camilota, como le dicen, genera rumores entre sus compañeros y fanáticos del programa por sus comentarios o su actitud. A pesar de tener un año de cambios y adoptar una forma de vida más saludable, decidió dar un paso al costado.

Camila de Cuestión de Peso 2024

Cuestión de Peso es uno de los programas de salud que busca dar una nueva vida y hábitos saludables para las personas que tiene sobrepeso. Camila fue eliminada, reingresó y logró cumplir con los objetivos para bajar de peso.

El duro motivo por el que Camila Deniz renunció a Cuestión de Peso 2024

Si bien le faltaba 500 gramos para tener el alta definitiva, Camila tomó la palabra en el programa y expresó: “Me están pasando cosas que no quiero contar, de hecho ni al psicólogo se lo cuento pero hoy me paro acá y digo ‘me voy’. Hace rato que lo quería, me quiero ir, tengo que trabajar”.

“Estoy pasando un momento económico mal, soy sola, sigue mi trabajo en las redes sociales. Me duele decir esto porque sé que mucha gente del otro lado me ha dicho que han empezado a hacer dieta porque soy su motivación”, manifestó con angustia Camila.

“Quiero decir que yo no soy motivación de nadie porque no puedo ni conmigo mismo. Me falta 500 gramos, no me falta nada. Me voy para siempre”, comentó la famosa al despedirse del programa.

“La realidad es que yo tengo que ir a trabajar para ir a comprarme los audífonos”, reveló Camilota sobre la decisión. Esto se debe a que recibió el diagnostico de hipoacusia bilateral por lo que debe comprarse un audífono especial. Esto llevó a que solicite el apoyo económico de sus seguidores para juntar 3 millones de pesos.