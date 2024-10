Camila “Camilota” Deniz se ganó el cariño del público desde hace tiempo, más precisamente cuando aparecía en la tribuna de Gran Hermano para apoyar a su hermano Thiago Medina. Ahora, ella misma se convirtió en participante de otro reality y hasta se ha convertido en una de las favoritas de Cuestión de Peso 2024.

Desde su ingreso al programa de El Trece, Camilota conquistó a la audiencia con su carisma y personalidad. Sin embargo, quedó fuera de la competencia al no cumplir con el peso estimado que debía bajar. Aunque, gracias a un repechaje, Camila Deniz volvió a Cuestión de Peso recargada.

Camila, hermana de Thiago de GH, participa en el nuevo "Cuestión de peso". (Instagram Camila Medina)

La dura confesión de Camilota de Cuestión de Peso 2024

En un programa reciente, Camilota se quebró al contar que fue brutalmente atacada en su barrio por defender a sus hermanos. Mientras hacían una terapia de desahogo emocional, la participante de Cuestión de Peso no pudo contener las lágrimas al revivir dolorosos recuerdos.

“Me apuñalaron”, el terrible episodio que vivió “Camilota” de Cuestión De Peso 2024

La hermana de Thiago Medina rompió en llanto al hablar de su dura infancia y confesó que la violencia era moneda corriente en su día a día. “Se me vino (a la cabeza) una página de un libro de mi vida”, le dijo Camilota a Mario Massaccesi, conductor del programa.

Luego, visiblemente conmovida, Camila recordó un hecho traumático que vivió. “El ruido de la botella me hace acordar a algo. Yo quería defender a esa persona, que era yo. Ahora que soy más grande tengo noción de que nadie me puede tocar, nadie se puede meter conmigo. Me hizo acordar a mi infancia, a las peleas”, contó la participante en el ejercicio junto a sus compañeros.

Camila no estuvo en "Cuestión de peso". (Captura El Trece)

Camilota continuó con su relato y remarcó la particular experiencia que le tocó atravesar. “Dos años atrás tuve una pelea en el barrio. Tengo una puñalada en la espalada”, confesó. “En ese momento no tenía a nadie que me dé una mano, para poder salir de lo que me estaba rodeando. Yo estaba cargando con mis hermanos. No quería que a mis hermanos les pase nada”, compartió la participante conmoviendo a todos.

Por su parte, el conductor de Cuestión de Peso fue a contener a la participante, quien tuvo una catártica crisis de llanto. Al recordar todos esos momentos dolorosos, Camilota se quebró frente a las cámaras. “No puedo expresarme en este momento”, dijo luego de revivir uno de los episodios más traumáticos de su vida.