Cuestión de Peso 2024: Camila, la hermana de Thiago Medina, quedó eliminada de la competencia

Cuestión de Peso 2024 regresó a la televisión. Bajo la conducción de Mario Massaccesi, ocho participantes decidieron participar y cambiar su vida.

“Estamos otra vez en tu casa. Este hermoso puente a los buenos hábitos, a la buena salud, hasta el cambio de vida, porque una vida mejor es posible. Y este año, 2024, te lo vamos a seguir demostrando. Vamos a seguir caminando en esa hermosa ruta”, detalló el conductor de Cuestión de Peso 2024 en su presentación.

Ahora bien, entre las participantes del programa, se encontró Camila, la hermana de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022-2023. La joven empezó con 139 kilos y su objetivo era rebajar de peso y evitar las miradas juzgadoras.

Camila, la hermana de Thiago Medina, ingresó a Cuestión de Peso 2024: “Quiero ayuda”

Este mérito lo ha conseguido desde mayo, dado que ha logrado rebajar hasta 13 kilos. “Yo, cuando entré, yo dije que tenía miedo de ser fea. Tengo miedo a ser flaca y ser fea. Y hoy me estoy notando mucho, pero mucho, el cambio de mi cara, la sonrisa, todo acá abajo”, destacó la influencer.

Ahora bien, tras casi tres meses de estar en la competencia, Camila quedó eliminada del programa tras ganar 800 gramos. “Cami, hoy re tengo que decir que te vas de Cuestión de peso”, anunció la voz del locutor.

La reacción de Camila, la hermana de Thiago Medina, tras salir del programa

Al conocer la noticia, Camila quebró en llanto. Ahí, agradeció a Cuestión de Peso 2024 por la oportunidad de formar parte de su proyecto y determinó que gracias a su familia, se fue con la frente en alto.

“Gracias por la oportunidad, igual tenía ganas de irme porque están pasando muchas cosas. Me quería ir con la frente en alto. Ayer le mandé un mensaje a Diego que no quería venir, pero mi papá me estuvo hablando y me dijo que si me tenía que ir me fuera con la cabeza en alto. Me llevo un montón de cosas”, destacó la influencer entre lágrimas.

¿Camila fue mala influencia en Cuestión de Peso 2024?

Desde otro ámbito, Mario Massaccesi le preguntó a Evelyn en el último programa si Camila era mala influencia para Vicky. Ahí, la participante no dudó en responder.

Camila no estuvo en "Cuestión de peso". (Captura El Trece)

“Esta mañana, tus compañeros decían ‘Camilota es mala influencia’. ¿Es mala influencia Camilota para Vicky? Porque nunca le pasó esto. Es la primera vez que le pasa que se hubiese ido del programa”, le consultó el conductor, a lo que Evelyn respondió: “La verdad para mí que sí, también coincido con mis compañeros. O sea, Vicky es muy buena, la banca un montón”.