A pesar de bajar 13 kilos, el duro momento de Camila de Cuestión de peso 2024

Camila Deniz es conocida por todos como “Camilota”, es una participante de esta nueva edición de Cuestión de Peso, que regresó a la televisión después de varios años fuera del aire. La joven se hizo conocida por ser la hermana de Thiago Medina cuando estaba en Gran Hermano, ella era la que la acompañaba en cada gala, eso le permitió conseguir seguidores en las redes sociales.

Este año, Camila decidió hacer un cambio en su vida y se anotó en Cuestión de Peso, el programa que busca una mejor calidad de vida en sus participantes por medio de la buena alimentación, la actividad física y la salud.

Camila de Cuestión de Peso 2024

De a poco se adapta a estos nuevos hábitos, y va incorporando productos saludables en su dieta, acompaña con ejercicios y controles de salud. Camila lucha por bajar de peso y tener una mejor calidad de vida, es por eso que se esfuerza constantemente, los resultados se vieron en los últimos programas cuando volvió a medir sus logros en el vivo.

El gran cambio de Camila de Cuestión de Peso y la angustia por un drama familiar

Camila desfiló en el programa y fue allí que el conductor notó que se había cambiado de pantalón, porque el anterior le quedaba grande. En ese momento se acerca uno de los profesionales de la salud y le midió la cintura.

“Quiero que lo vean. Varios talles menos. Por favor, porque esto es el resultado del trabajo que hacen acá. Claro. Por eso vale el sacrificio, el madrugón, los enojos, el cuidarse, el preguntar, el escucharse”, le dijo Mario Massacessi al ver que Camila bajó 30 cm.

Esto significa un gran logro para los participantes del programa que día a día luchan contra el sobrepeso. Camila se largó a llorar en vivo y confesó: “Veo los logros y cada uno de ustedes deja de hacer muchas cosas para atendernos a nosotros. La verdad que ver eso es un logro porque pensé que nunca iba a poder bajar. Es un montón para mí. Muchísimo”.

Luego la hermana de Thiago Medina se sinceró con lágrimas en los ojos sobre la difícil situación familiar que vive: “Hoy hablaba con la psicóloga que yo estoy sola en este tratamiento. No tengo el apoyo de mi familia. Quizás, a veces, yo hice muchas cosas por mucha gente y hoy estoy realmente sola. Le decía que a veces no hay familia, sino que hay amigos que me están dando una mano”.