Camila, la hermana de Thiago Medina, ingresó a Cuestión de Peso 2024: “Quiero ayuda”

Cuestión de Peso 2024 volvió a la pantalla de la televisión argentina tras estar varios años fuera del aire. En esta nueva edición que conduce Mario Massaccesi, hay nuevos participantes que fueron realizando sus presentaciones y los motivos que los llevó al programa. Camila Deniz, conocida por ser la hermana de Thiago Medina, el ex Gran Hermano, forma parte del ciclo televisivo.

La joven que se hizo conocida por su participación en las galas de Gran Hermano en donde iba a apoyar a su hermana. Lo que le permitió tener más popularidad en las redes sociales, en donde ella se considera influencer.

Camila es una de las participantes del reality que intenta mejorar la salud, fomentar los buenos hábitos y la actividad física. La joven influencer se presentó en el programa y contó su dura historia de vida que la llevó a subir de peso.

Camila, la hermana de Thiago Medina, ingresó a Cuestión de Peso Foto: instagram/camioficial94

“Hola me llamo Camila, soy de La Matanza, peso 125 kg. Quiero entrar para poder bajar de peso y salir a la calle y que no me miren como un monstruo”, comenzó diciendo Camila en el video de presentación.

“Hace tres semanas fui a un boliche y cuando pasaba por un costadito un chico me decía Barney. Agarré mis cosas me fui, y fue ahí cuando empecé a decir quiero ayuda, y quiero salir adelante”, agregó Camila.

“En mi infancia me decían ‘gorda’, ‘fea’, ‘nunca vas a llegar a nada’. Mi mamá falleció hace 12 años. Dejó una criatura de 8 días de nacimiento. Yo tenía, creo que 17, 18 años. Murió de un paro cardíaco, pero no lo supero todavía. La pérdida de mi mamá fue un golpe muy fuerte en mi vida. Sentía que me moría. Caí en una depresión y empecé a engordar. Comía y comía por angustia”, contó la influencer.

Luego confesó su miedo al ingresar al reality de salud: “Tengo miedo a ser flaca y ser fea. Yo porque me amo como soy, así, gordita, linda. Me he convertido en una gordita linda porque me acostumbré a mi base, a mi cuerpo. A mi yo. Pero sé que eso es lo que me juega un poquito en contra. Amo a esta Camila pero sé que hay otra para pasar de página y la dejaría, la voy a aceptar”.