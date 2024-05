“Ya no soy miedosa”, More con Flow lanzó “Fácil”, su primera canción con Universal Music

Morena Cesáreo, más conocida como More con Flow es una cantante de 15 años, que saltó a la fama a través de un ping-pong de preguntas y respuestas creado por sus compañeros de colegio. Ella logró trasformar la fama que recibió con el hate y el bullying virtual, en un espacio para promocionar su talento vocal.

Durante 2023 saltó a la fama y comenzó a realizar covers de canciones de María Becerra en su Instagram para usar la popularidad a su favor. Hasta el momento, More con Flow había lanzado “Fantasmas en la oscuridad” en un featuring con FK, y más tarde su primer single, “Precaución”.

El éxito musical de More con Flow Foto: Youtube

En abril de 2024 firmó su contrato con Universal Music, el sello discográfico y el pasado 2 de mayo, lanzó su primera canción oficial “Fácil”, en la cual la joven cantante habló sobre el proceso que atravesó desde que era chica, la viralización de su video en TikTok y el estrellato y su éxito musical.

“¿Quién te dijo que fue fácil? Ahora todo se ve easy, pero al principio era todo soñando… Las cosas malas las vamos superando. Fácil, la fama que viene y se va. Arrancamos de cero, cuando no tenía nada”, contó More de cómo cambió su vida y siempre con la compañía de su mamá. Además, mencionó que aún tienen muchos sueños por cumplir.

Y luego, More con Flow se refirió a ella misma: “Chiquitita, pero poderosa. Ya no hay miedo, ya no soy miedosa. Ahora todos nos piden fotos, llegó y causo alboroto”. Teniendo en cuenta que cuando se volvió viral, en las redes sociales la apodaron “la miedosa”.

El éxito de “Fácil”, la nueva canción de More con Flow

A tan solo cinco días del lanzamiento de “Fácil”, la nueva canción de More con Flow, la misma ya posee más de 37.300 visualizaciones en YouTube.