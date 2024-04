De la Miedosa al estrellato: More con Flow firmó con una importante discográfica

More con Flow sigue con sus éxitos. Desde su video viral en TikTok hasta sus covers de canciones, la adolescente ha demostrado cómo los sueños pueden hacerse realidad si se proponen con sumo entusiasmo.

Esta afirmación logró confirmarse con el nuevo anuncio de la Tiktoker: firmó un contrato discográfico con una importante compañía musical.

“Estoy muy feliz de contarles de esta nueva etapa”, reveló la oriunda de Rosario con algunos videos del momento donde logró firmar con la compañía que marcaría un gran paso en su carrera musical.

Qué se sabe del nuevo paso de More con Flow

Ahora bien, la compañía que firmó a More con Flow fue Universal Music, una de las tres empresas discográficas más importantes del mundo. El hecho fue confirmado por la misma corporación, quienes le agradecieron por su ingreso.

More con Flow firmó su primer contrato discográfico con Universal Music. Foto: Real T

“Felices de darle la bienvenida a @moreconflow.ofical a la familia de Universal”, celebró la empresa musical con algunas fotos de la firma.

Seguidamente, la cantante decidió darle las gracias a Universal Musci por brindarle una oportunidad en la industria. Asimismo, agradeció a su público por el cariño que ha recibido durante su trayectoria musical.

“Le quiero agradecer a todo el equipo de Universal por esta oportunidad y a todos ustedes por el apoyo y el cariño que recibo todos los días”, destacó la joven con suma ilusión ante este nuevo proyecto.

Quién es More con Flow, la joven que ha cautivado a todos los argentinos

La historia de Morena Cesáreo es digna de admirar. Su historia en la industria comenzó con un video de TikTok, donde realizó la dinámica conocida como preguntas “Ping Pong”. Ahí, se denominó como “La Miedosa”, que marcaría un punto de quiebre en su vida.

Tras hacerse conocido el video, sufrió de ciberbullying. Ante esta problemática, su madre buscó diferentes formas para que dejara de sufrir acoso. Fue así como pensó en otro tipo de videos: covers de canciones.

“A partir del ping pong me puse muy mal y mi mamá me dijo: ‘Vamos a hacer lo que a vos te gusta y mostrarle a la gente lo que haces’, y desde ahí salió el cover de María Becerra, Desafiando el destino”, explicó More con Flow en Rosario 3.

More logró la ansiada foto con María Becerra

Ese cambio en los videos fue lo que cambió todo. Los covers se hicieron más conocidos por diferentes artistas como Nicki Nicole o María Berrera y su cuenta en TikTok comenzó a aumentar. De esa forma, el 20 de agosto, Morena sacó su primer tema llamado “Fantasmas en la oscuridad” , donde habla sobre su vida.