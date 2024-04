Peronista, anti-Milei y trapero: quién es Turro Baby, el cantante que se hizo viral y causó furor en Twitter

En las redes sociales se suelen viralizar rápidamente personalidades que están escondidas en el mundo de Internet o que recién comienzan. En esta oportunidad, en Twitter se volvió viral un joven cantante de música urbana, gracias a lo poco convencionales que son las letras de sus canciones y hasta lo tildaron de bizarro.

Un usuario de Twitter decidió postear un video con la frase de una de las canciones de Turro Baby y se volvió viral. “Me escaneé el ojo y puse todo al rojo”, escribió @facusireix y agregó una risa extrema. El posteo tuvo más de 1.4 millones de impresiones y más de 20.000 likes.

El video tomó repercusión en los usuarios de Twitter, debido a las frases dentro de la canción. “Coj*r wachas”, es una de las canciones de Turro Baby, y es un tema de RKT con una letra vulgar y que menciona cuestiones noticiosas de la actualidad, como el escaneo del ojo, la existencia de un mercado pago falso, entre otras cosas.

Turro Baby, el cantante emergente que se volvió viral en Twitter Foto: Instagram

“Me desperté con 5000 visitas de la nada y me enteré de que este me hizo famoso en Twitter, para todos lo que siempre creyeron. Hoy a la noche botellas caras me las parto yo”, escribió Turro Baby en su cuenta de Twitter tras la sorpresa de volverse viral.

Quién es Turro Baby, el trapero peronista y anti-Milei

Turro Baby es un joven cantante de RKT y de ritmos urbanos, que comenzó su carrera artística en 2024 y hasta el momento, posee ocho canciones. El primer videoclip “Colombiana Hoodtrap” lo publicó el 23 de marzo, y tiene 6.900 visualizaciones en YouTube, y “Coj*r Wacha”, la que se volvió viral en Twitter, fue publicada el 13 de abril y posee 8.900 vistas en YouTube.

Además, se viralizó por mostrarse en contra de Javier Milei, y autodefinirse como peronista y maradoniano en sus videos. Siguiendo con la música, en Spotify tiene 600 oyentes mensuales, y además de las canciones mencionadas, tiene otras 6 con nombres referidos a personalidades argentinas como, “Di María”, “Moria Casan”, entre otros. Por otro lado, en su cuenta de Instagram tiene 1.800 seguidores y mostró que Dillom le dio like a su último posteo, Duki lo reposteo en Twitter, y Bizarrap lo siguió.