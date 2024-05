Emilio, el hijo menor de Alberto Cormillot, lo sorprendió en el comienzo de Cuestión de Peso 2024

Alberto Cormillot es una de las figuras públicas más conocidas en todo el país por la amplia trayectoria como médico y por la ayuda que ha brindado por largos años en el programa Cuestión de Peso, en el cual se asigna un tratamiento para cada concursante y sigue de cerca cada caso con el fin de que puedan alcanzar una mejor condición de vida y de salud, compitiendo entre ellos al mismo tiempo para que continúen en juego los que sigan al pie de la letra las indicaciones dadas por los profesionales.

Alberto Cormillot junto a su hijo Emilio. Foto: Instagram

Y con la vuelta al aire del programa tras meses de inactividad, el médico recibió numerosas palabras de amor y apoyo a través de sus redes sociales, sobre todo en Instagram, aplicación en la que el Dr Cormillot es muy activo.

Alberto Cormillot junto a su familia. Foto: Web

“De los cientos de mensajes que recibí hoy en la previa del estreno de Cuestión de Peso... hay uno que me lo guardo para reproducirlo todas las veces que pueda. Emilio, te amo hijo”, expresó junto al video de su pequeño.

Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot y su lucha con el sobrep

La nutricionista y esposa de Alberto Cormillot compartió en su cuenta de Instagram una foto de su juventud y se atrevió a hablar sobre un tema que vive de cerca y que sigue siendo delicado: el sobrepeso.

Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, en su juventud. Foto: web

“Muchos pacientes que conocen mi historia me preguntan, ¿pero te curas? ¿nunca más te pasan los atracones? ¿nunca más quisiste usar laxantes, como saliste?”, comenzó escribiendo, y seguido profundizó: “Yo necesité regular mi estado de ánimo, trabajar en encontrar cosas que me dan placer, trabajar mis atracones, tomar de forma consciente mi medicación para estar estable”.

El duro relato de Estefanía Pasquini sobre su sobrepeso. Foto: Web

Y concluyó con una frase que sin dudas dejó reflexionando a más de un seguidor: “No es buscar un cuerpo 90-60-90, yo buscaba un cuerpo saludable que me permita tener un bebé. Perdemos mucho en el camino cuando estamos así, perdemos amigos, oportunidades, momentos que no vuelven. Pensá si es negocio”.