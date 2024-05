Camila de Cuestión de Peso 2024 reveló cuál es el alimento que no puede dejar de comer: “Soy adicta”

Hace unos días volvió a la televisión “Cuestión de Peso” después de estar varios años fuera de la pantalla. En esta edición que conduce Mario Massacessi hay nuevos participantes que comenzaron el desafío de bajar de peso y lograr una mejor calidad de vida. Camila es la hermana de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano y una de las integrantes del programa de televisión.

Al ingresar al reality, Camila se presentó con un video en el que revela sus miedos, y el motivo por el cual decidió participar del programa para cambiar su salud y forma de alimentación. “Hola me llamo Camila, soy de La Matanza, peso 125 kg. Quiero entrar para poder bajar de peso y salir a la calle y que no me miren como un monstruo”, comentó Camila en el video de presentación.

“Hace tres semanas fui a un boliche y cuando pasaba por un costadito un chico me decía Barney. Agarré mis cosas me fui, y fue ahí cuando empecé a decir quiero ayuda, y quiero salir adelante”, agregó en la misma publicación.

Camila lleva varios días en el reality y enfrenta los desafíos que le proponen los especialistas en salud con dedicación y esfuerzo. Es por eso que participa de cada actividad, reduce y cambia su alimentación, al igual que realiza las actividades físicas acorde al día.

Camila de Cuestión de Peso 2024 contó cuál es el alimento que no puede dejar

En el programa, Camila contó cuál es su mayor adicción a la hora de comer. Mientras estaba junto a los profesionales mostró cómo es su desayuno a la mañana y la cantidad de alimento que ingiere.

Fue allí que Camila reveló que su alimento preferido es la manteca, la cual come en una tostada con dulce de leche o mermelada.

Cuando ingresó al programa, la participante había contado que era “adicta” a la manteca. “Lo que me gusta desayunar siempre es pan con manteca. Es re rica la manteca y si es por mí, como todo. (…) Si me haces elegir una factura, tres, cuatro facturas o pan con manteca, prefiero la manteca”, comentó en un video.

“Me hace acordar a mi mamá de cuando era chiquita y tomaba mate con ella. Desayunaba pan con manteca, con dulce de leche, siempre, por todas las mañanas. Me hacía buscar la leche e iba a comprar pan con manteca. Soy adicta a la manteca. Me encanta”, agregó Camila.