En el comienzo de Cuestión De Peso 2024, Carmen Barbieri se quebró en vivo: “Me costó tener sobrepeso”

Carmen Barbieri suele lucirse en “Mañanísima”, el programa que conduce en El Trece, tanto con sus looks como las novedades sobre política, cuestiones sociales y el espectáculo nacional que aborda. Y en esta oportunidad, la vedette invitó al nuevo conductor de “Cuestión de Peso”, Mario Massaccesi, para conversar sobre el eje principal del programa: el sobrepeso, y fue por eso que sin vueltas ni dudas soltó: “¿Vos nunca fuiste gordo, no?”, obteniendo un simple ‘no’ como respuesta.

“Yo sí, tuve 44 kilos de más”, continuó Carmen con pena, y seguido agregó: “Me costó tener sobrepeso. Es muy duro para todo. Para el amor, para el trabajo, para con los hijos. El espejo no existió durante mucho tiempo para mí. Yo pasaba y no me miraba. No los tapé pero es muy duro, se me llenan los ojos de lágrimas. Perdoname. Es muy duro ser gordo, por ejemplo cuando no entrás en la butaca de un avión y no podés pagar primera”.

Conmovido por sus palabras y empatizando con su tristeza, Mario comentó: “Vos además sos una figura pública desde hace muchos años y la gente te va a ver qué tenés puesto”, apuntando a la exigencia que recaía en ella y a todo lo que eso puede ocasionar, y continuó con un recuerdo que lo dejó reflexionando y con el cual la conductora concordó: “Una muchacha con sobrepeso me dijo en la calle: ‘Las personas con obesidad no nos vestimos, nos tapamos’”.

Cómo reaccionó Fede Bal al descubrir el nuevo amor de Carmen Barbieri

El hijo de la vedette fue a visitarla a su programa durante el día del trabajador con el fin de sorprenderla, pero quien acabó asombrado fue él, luego de que los compañeros de piso le revelaran que a la conductora le gustaba un hombre de 65 años al que conoció en un programa de cocina.

Carmen Barbieri confesó que le gusta alguien frente a su hijo.

“Me dio un beso y me puso contra la pared. Yo siempre levanté a todos mis hombres, a tu papá me lo levanté yo. Con este tengo que ver primero si está solo, y sino hago de cuenta que no existe”, contó Carmen con total sinceridad.