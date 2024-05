Carmen Barbieri habló sin filtro de su historial romántico delante de su hijo: la sólita reacción de Fede Bal

Fede Bal sorprendió a Carmen Barbieri en su programa Mañanísima para festejar el Día del Trabajador. Fue entonces cuando Diego Ramos dio datos del hombre que le gusta a Carmen Barbieri delante de su hijo y su reacción fue increíble.

“¿A vos te gusta alguien? ¿Estás con alguien?”, le preguntó el Fede a Carmen, quien le contestó sincera: “Sí, estoy mirando a alguien”.

Entonces interrumpió Ramos: “Tiene 65 años, es actor”. La conductora acotó: “Lo conozco desde hace mucho pero él ni está enterado”. “Lo conoció en el programa de la cocina y algo pasó, la apretujó contra la pared”, reveló Majo Martino. Fede quedó impactado. Por su parte, Lucas Bertero sumó: “Tu mamá nos dijo ‘hace 15 años que no me gusta alguien y ahora me está gustando una persona’”.

Carmen Barbieri cumplió 69 años. Gentileza Instagram.

Carmen ya desinhibida, contó cómo fue el momento en el hombre que le gusta la besó. “Me dio un beso y me puso contra la pared”. Acto seguido le contó a Fede: “Yo siempre levanté a todos mis hombres, a tu papá me lo levanté yo. Con este tengo que ver primero si está solo y sino hago de cuenta que no existe”, aclaró la conductora.

Carmen Barbieri fue consultada por el romance que habrían tenido Sofía Clerici y Fede Bal.

Flor días, la nueva novia de Fede Bal

Durante su participación, Fede Bal también habló sobre su situación sentimental con Flor Díaz, con quien recientemente compartió un viaje. “Tremendo, fuimos por todos lados y yo la acompañé un poco también a sus eventos, ella vive en México y le va muy bien, y yo fui un poco a grabar también con Resto del Mundo”.

En enero pasado, la pareja había hecho pública la relación. En ese entonces Fede declaró: “Con Flor tengo libertad, pero con un acuerdo de fidelidad”. Y agregó “Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, profesional, laboral, estoy muy enamorado de Flor. Me siento muy feliz, en paz, en calma; es un amor muy sano, muy adulto, encuentro en ella algo que no lo tuve nunca”.