Marcela Tinayre reveló al aire una intimidad y no se la dejaron pasar

De cara al estreno de la sexta edición de la obrea tetral SEX, creada y dirigida por José María Muscari, Marcela Tinayre recibió a una de las estrellas del show en Polémica en el Bar. En ese contexto, la hija de Mirtha Legrand dio su opinión sobre el espectáculo y sembró la polémica.

Adabel Guerrero visitó el piso de Polémica en el Bar, el programa que conduce Marcela Tinayre en América TV, para presentar la nueva edición del show que mezcla danza, teatro y, ante todo, seducción en la que la bailarina es una de sus estrellas principales junto con Noelia Marzol, Diego Ramos, Celeste Muriega y Christian Sancho.

Pero la sorpresa que se llevó Adabel se trató de las razones por las cuales la hija de Mirtha Legrand aún no fue a ver el espectáculo. Mientras la vedette relataba algunas de las detrezas que realiza en el espectáculo, Tinayre dio las razones por las que no iría al show.

Marcela Tinayre no iría a ver SEX: los motivos

“José María me dice de ir todo el tiempo. Como dijo Marcelo Tinelli el otro día, a mí no me gusta que me pongan la chot… acá”, lanzó la conductora de Polémica en el Bar mientras se señalaba la cara.

Tras el derrape, Gabriel Schultz, miembro de la mesa de Polémica, quiso frenarla en vivo por el nuevo horario del ciclo de América. “Acordate que no estamos a la noche, estamos al mediodía”, soltó entre risas.

Para no dejarla sola, Flavio Mendoza sumó: “Para eso vamos tus amigos para ponernos adelante y que nos la pongan a nosotros”. Sin poder contener las carcajas, la rubia cerró la “discusión” a modo de correción: “Bueno, ‘la coneja’ o ‘la piruluchi’”.