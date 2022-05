El 1 de mayo del 2020, en plena pandemia de coronavirus, murió Silvia “Goldie” Legrand, la gemela de Mirtha y significó un momento muy duro para toda la familia. Por los protocolos vigentes de entonces práctimente no se la pudo despedir, lo que dificultó aún más su pérdida.

A dos años del fallecimiento de la actriz, Marcela Tinayre recordó el momento en el que debió darle la trágica noticia a su madre y cómo lo tomó ella. “Fue muy duro porque yo todas las noches la escuchaba llorar a mamá a los gritos. Todas las noches. Desconsoladamente”, recordó en “LAM”.

Revelan cómo murió Goldie, la hermana de Mirtha Legrand

Quienes le contaron la verdad a Mirtha fueron su hija Marcela, su nieto, Nacho Viale, y su bisnieto Rocco, quienes fueron hasta la casa a darle la triste información. La mayor preocupación pasó porque la diva de los almuerzos pudiera enterarse a través de su familia y no por los canales de noticias, ya que para la hora en que falleció Goldie, ya tenía los televisores prendidos.

Esa mañana, Marcela recibió el llamado de Miguel, el yerno de su tía. Del otro lado del teléfonos se escuchaba: “Murió... Murió... Murió...”. Hasta que la presentadora se animó a preguntar qué estaba pasando.

Mirtha Legrand y su hermana Goldie

“‘Murió Goldie, murió Goldie’, me respondió. Le dije: ‘Hasta luego’ y corté. Entonces lo llamé a Nacho, que vive cerca y le digo: ‘Vení urgente’. Llega y le cuento. Y ahí me doy cuenta de que a las 8 es el noticiero, entonces digo: ‘Tenemos que ir urgente a verla a mamá, que ella mira todo y lo va a ver por televisión’”, detalló.

El momento en que Mirtha Legrand se entera de la muerte de su hermana Goldie

La reconocida artista no se esperaba la tragedia ya que había hablado por su hermana por teléfono el día anterior antes de que ella se acostara a dormir la siesta. Lo cierto es que tras su siesta, Goldie no volvió a despertar.

“Entré a la habitación y como estaba en la cama, me arrodillé al lado de la cama. ‘¿Qué pasó?’, me dijo enseguida. ‘Se descompuso Tía Goldie’. Entonces se hincó en la cama y me dijo: ‘Se murió’. Y yo le dije: ‘Sí, se murió’. Entonces la abracé. Fue en pandemia y yo a partir de ahí, durante un mes, me iba todos los días a las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana y dormía con ella”, contó angustiada.