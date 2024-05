Camila reveló cuál es su mayor miedo de estar en Cuestión de Peso 2024: “Quedar flaca y ser...”

Camila Medina es conocida por ser la hermana de Thiago Medina, uno de los concursantes que formó parte de Gran Hermano en la edición 2023, y es que su presencia era continua en el estudio de Telefe porque desde allí lo apoyaba y conversaba con Santiago del Moro, conductor del reality, sobre él.

Camila, la hermana de Thiago Medina, ingresó a Cuestión de Peso Foto: instagram/camioficial94

Pero en esta ocasión, su aparición en cámara se debe a un motivo completamente distinto, y es que es una de las tantas personas que fueron convocadas para participar del programa Cuestión de Peso 2024. No obstante, aunque le da mucha felicidad estar compitiendo allí, también le genera preocupación. Esto se debe a que le da una atención excesiva a su aspecto y a la necesidad de verse “bonita”.

Camila, nueva participante de "Cuestión de peso". Foto: Web.

Es por eso que durante la entrevista que le hicieron para “Socios del Espectáculo”, Camila confesó que fue al programa por una cuestión de salud como los demás concursantes, pero que aún así le guarda mucho temor a “quedar flaca y ser o verme fea. Ay, me da mucho mucho miedo eso”.

Por qué ingresó Camila a Cuestión de Peso 2024

Durante la entrevista, Camila abrió su corazón y habló sobre cuestiones delicadas como el deseo de encontrar una pareja con la cual formar su propia familia pero el dolor que suscitaba en ella el pensar quién “va a querer” hacerlo le generaba mucha tristeza; lo mismo ocurría cuando se sentía juzgada por las personas que pasan cerca suyo al momento de visitar el gimnasio, o lo difícil que era resistir la tentación de comer algo durante ese proceso de “comer saludable”.

“A mi me gusta bailar, yo amo bailar, me encantaría moverme como a veces veo que hacen las chicas, pero también pienso ‘¿quién me va a sacar a bailar?’ Es una cosa que me gusta mucho hacer y que quisiera lograrlo también”, habló como una de las metas que guarda para alcanzar cuando termine el programa, y aseguró que toda su familia apoyó su decisión, que la felicitaron y les dio mucha alegría que haya elegido cuidar su salud.