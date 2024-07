Se supo cuál es el menú que le darán a Camila de Cuestión de Peso 2024 en “Almorzando con Juana”

Camila Deniz conocida por todos como “Camilota” es una participante de Cuestión de Peso 2024. La joven se hizo conocida por acompañar a Thiago Medina en Gran Hermano, quien es su hermano y lo que le permitió adquirir seguidores en las redes sociales, ahora es influencer y forma parte del programa que busca mejorar su salud y alimentación.

Este año Camila está dejando todo para lograr avanzar en el reality de salud y así mejorar su calidad de vida y alimentación. De a poco va adoptando nuevos hábitos y en lo que va del programa logró bajar 30 cm de cintura y 15 kilos, por lo que debió cambiar de pantalón y eso la puso muy feliz.

Como parte de su avance en Cuestión de Peso y por ser una de las participantes más queridas del reality, Camila recibió una invitación sorpresa que la hizo emocionar. “Estás invitada a la mesa de Juana Viale”, le dijo el conductor a la participante.

Camila, hermana de Thiago de GH, participa en el nuevo "Cuestión de peso". (Instagram Camila Medina)

Más allá de la alegría que eso significa, el gran intrigante fue que va a comer en el programa que saldrá al aire este domingo 4 de agosto a las 13.45 hs. “Andá limándote las uñas”, le dijo Mario Massaccesi a Camila.

Cuál va a ser el menú de Camila de Cuestión de Peso 2024 para “Almorzando con Juana”

En el programa revelaron que el chef encargado de preparar su menú de permitido es Coco Carreño. Si bien está en tratamiento, Camila pudo elegir entre varias opciones de pastas.

“Me dijeron que vas a tener un permitido que es una pasta con un estofado de pollo, el domingo en lo de Juana. Bueno, voy a estar cocinando yo. La pasta va a ser la que vos querés, ya que vas a tener un permitido. Por ejemplo, no sé, fideos, penne rigate, o ¿querés una pasta rellena?, como, por ejemplo, sorrentinos, ravioles”, le preguntó el cocinero.

“Sabés que mi mamá me enseñó a comer los fideos con la cuchara, pero no pedí eso porque no quiero pasar vergüenza”, comentó Camila en el programa.

Finalmente se decidió y eligió como plato principal ravioles con pechuga de pollo, porque es más fácil para comer y “así no pasa vergüenza”, resaltó la concursante.