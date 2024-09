Reneé, la hija de Alberto Cormillot, reveló detalles de su mala relación con su papá: «La oveja negra de la familia»

Un nuevo conflicto familiar sacude a una de las figuras más reconocidas del mundo de la nutrición en Argentina, el doctor Alberto Cormillot. Su hija, Reneé Cormillot, rompió el silencio sobre la tensa relación que mantiene con su padre, generando un verdadero escándalo en el entorno de la familia. Según revelaciones recientes, Reneé admitió que no está atravesando su mejor momento con el reconocido médico, lo que ha despertado una serie de especulaciones sobre las razones detrás de este distanciamiento.

Fue a través del programa Gossip donde se dio a conocer la noticia, tras un intercambio que la proteccionista animal mantuvo con el periodista Fede Flowers. “No estaríamos en las mejores épocas en las relaciones”, confesó Reneé, quien dejó en claro que esta situación es, hasta ahora, una cuestión privada entre ellos, aunque no pudo evitar que trascendiera públicamente.

Reneé Cormillot junto a su padre.

Qué pasó en la familia de Alberto Cormillot

Reneé, quien es cocinera y defensora de los derechos de los animales, aseguró que, a pesar de la turbulencia familiar, mantiene una buena relación con su hermano, Adrián Cormillot, quien siguió los pasos de su padre en el ámbito de la salud, siendo una figura clave en el programa Cuestión de Peso (eltrece). “Con Adrián está todo más que bien”, expresó Reneé, distanciando cualquier conflicto con él. Sin embargo, en cuanto a su padre, la situación parece ser distinta.

Reneé Cormillot con uno de sus perros. (Instagram Reneé Cormillot)

“Hay turbulencia. Supongo que ya pasará. Por ahí soy yo que soy la oveja negra de la familia”, comentó Reneé, dejando entrever que la falta de comunicación con su padre podría estar influenciada por tensiones que vienen desde hace tiempo.

La hija de Alberto Cormillot.

Por otro lado, la esposa de Alberto, la nutricionista Estefanía Pasquini, también se pronunció sobre la situación familiar. Durante una entrevista reciente, Estefanía evitó ahondar en detalles, pero afirmó: “Si ella no está en buenas relaciones con el padre ya es tema de ellos, no me meto”.

Reneé Cormillot junto a su padre Alberto y Estefanía Pasquini.

A su vez, explicó que Reneé se negó a cualquier acercamiento, incluso con su pequeño hijo Emilio, el hijo de Estefanía y Alberto. “Para fortalecer el vínculo, Alberto le ofreció ser la madrina, pero nos dijo que no”, confesó Pasquini, resaltando la distancia que también existe entre Reneé y su hermanastro.