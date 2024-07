La contundente opinión de Estefanía Pasquini sobre la herencia de Alberto Cormillot: “Ya sabían...”

Alberto Cormillot es un reconocido médico nutricionista que tiene una extensa trayectoria en el ámbito de la salud y en programas de televisión y radio. Al igual que del clásico programa “Cuestión de Peso” que volvió este año al aire por Canal Trece. En esta oportunidad, el médico comparte espacio con su hijo, nieta y esposa.

El médico de 85 años ha logrado demostrar una vitalidad y energía única tanto en su vida personal como laboral. En 2019 se casó con Estefanía Pasquini, una nutricionista, con quien tuvo a su tercer hijo Emilio de 2 años, ya es padre de Adrián, médico nutricionista, y de Reneé.

Alberto Cormillot junto a su familia. Foto: Web

Hace varios días salió a la luz la interna familiar que vive la familia por la herencia de Alberto Cormillot, dado que sus hijos más grandes ya formaron su familia y cuando el médico se volvió a casar y tener otro hijo no fue muy bien recibido.

Alberto Cormillot Foto: Instagram

La interna en la familia de Alberto Cormillot por la herencia

Hace unas semanas, Estefanía le respondió a Tamara Pettinato cuando opinó duramente sobre la paternidad del médico a los 80 años. El conflicto fue más allá cuando la nutricionista y esposa de Cormillot se enteró que Adrián había “likeado” la publicación de Tamara y se puso en contacto con ella, dando a entender que opina igual.

Esto llegó a oídos de Estefanía Pasquini, quien señaló en un móvil con Intrusos: “No sé cuál es su relación con Tamara, pero nuestra relación es buena. Le habrá gustado el quilombo que se armó”.

En Socios del Espectáculo hablaron del conflicto familiar y comentaron: “A los hijos les hizo ruido el comienzo de esta relación. Adrián y Alberto no tienen una buena relación por otros motivos. Este es uno de los motivos”.

Adrián y Alberto Cormillot Foto: Gentileza/Clarín

Por su parte, Estefanía se refirió a cómo es la relación con la familia de su esposo: “En la familia nadie se mete con nada de lo que hagan los otros. Todos somos libres. Nosotros con Alberto nos queremos y no nos importa nada lo que digan los demás”.

“Yo no voy contra nada de ellos. Por eso es que están tranquilos. Hay mucha gente que especula con el tema de la herencia. Yo el día que me casé ya sabían que no quería nada y, de hecho, firmamos algo en lo que a ellos ya les quedó lo suyo y a mí no me toca nada”, expresó Estefanía sobre la herencia familiar.