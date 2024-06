La dura respuesta de Estefanía Pasquini a Tamara Pettinato por hablar de la paternidad de Alberto Cormillot

Alberto Cormillot es un reconocido médico nutricionista que formó parte de varios programas de salud al igual que varias ediciones de Cuestión de Peso, el cual volvió este año al aire. Hace unos días, sufrió un accidente doméstico, que afortunadamente salió todo bien y gracias a su energía y vitalidad volvió a sus actividades cotidianas.

El médico todo el tiempo muestra su vitalidad y ganas de estar bien tanto físicamente como mentalmente. En especial por su pequeño hijo Emilio. Alberto Cormillot volvió a ser padre a los 83 años, una noticia que fue muy criticada por su edad.

Estefanía Pasquini le contestó a Tamara Pettinato Foto: Web

Si bien tanto él como su esposa Estefanía aprendieron a vivir con las críticas que reciben. Hace unos días fue una famosa argentina quien opinó en la televisión sobre la paternidad del reconocido médico, y la nutricionista salió al cruce.

Estefanía Pasquini le contestó a Tamara Pettinato Foto: Instagram

Tamara Pettinato habló de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini salió a responderle

Tamara Pettinato, panelista de Bendita TV, opinó sobre la paternidad del médico: “No me parece correcto que la gente a los 85 años tenga un bebé. No me gusta que ella tenga 38″.

Frente a sus dichos, fue la nutricionista quien decidió expresarse en su perfil de Instagram y salió al cruce con la famosa. En la historia que publicó se escucha un fragmento de la opinión de Tamara y debajo escribió un letal comentario que incluye a Felipe Pettinato.

La respuesta de Estefanía Pasquini tras los dichos de Tamara Pettinato Foto: x/ejercitode

“Creo que más feo es que prendan fuego a una persona”, escribió Estefanía Pasquini en referencia a la causa que enfrenta el hermano de Tamara por el delito de incendio y muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.

La esposa del médico no duda en defender a su familia de los comentarios negativos que recibe por su hijo y su esposo en las redes sociales. Actualmente ambos están en el panel profesional de Cuestión de Peso.