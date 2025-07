Leo Messi en Córdoba: sabe hacer “jueguitos” y es fanático de las milanesas

En un nuevo viral que circula por las redes sociales, tomaron protagonismo dos entidades que caracterizan a Argentina: las milanesas y Messi. En este sentido, un cordobés que comparte nombre con el astro del fútbol se volvió furor por su amor por el famoso plato.

Leo Messi en Córdoba: quién es el hombre que se volvió viral

Leonel Messi es un arquitecto de 57 años, oriundo de Río Tercero, Córdoba. Además, es exsecretario de Obras y Servicios Públicos de la misma ciudad. Su anécdota se popularizó, no solamente por la peculiar coincidencia con el ídolo global, sino también por su pasión por la milanesa. Por eso, Bullanga Milanga lo seleccionó como figura principal para una campaña que combina “jueguitos” y el popular plato.

El cordobés que lleva el mismo nombre que Messi, con una letra de diferencia.

“Llevar este apellido no es fácil, pero si me dio una alegría grande, fue ésta: ser el Messi de la milanga. Para mí no hay gol más lindo que una milanesa bien crocante. Me emociona representar a todos los que aman este plato como parte de su historia”, comentó Messi.

“Por WhatsApp me llegan mensajes en turco y en muchos otros idiomas, que no tengo idea de dónde sacan mi número de teléfono“, contó a Canal C. Asimismo, relató que estuvo a punto de llamarse Lionel, pero que su madre decidió cambiarlo a último momento.