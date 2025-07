La impactante confesión de Cris Morena sobre lo que sintió días antes de la muerte de Romina Yan: “El alma sabe antes”

Cris Morena volvió a ser noticia debido a otra tragedia familiar. La productora de telenovelas juveniles sufrió la dolorosa pérdida de su nieta, Mila Yankelevich, hija de Tomás, quien tenía apenas 7 años. En medio del dolor, salió a la luz una impactante confesión sobre cómo fue la íntima charla que tuvo con su hija Romina Yan, días antes de morir.

En su paso por Morfi (Telefé), Cris Morena reveló un detalle impactante sobre una de las últimas conversaciones que tuvo con su hija Romina Yan, días antes de su fallecimiento y conmovió a todos.

Cris Morena y su tierno mensaje a cuatro años de la muerte de Romina Yan

La confesión de Cris Morena sobre su última charla íntima con Romina Yan

“Voy a contar algo que creo que no conté”, le adelantó Cris Morena a Damián De Santo antes de revelar una fuerte anécdota que vivió un mes antes de la muerte de su hija Romina Yan.

Y continuó: “¿Viste que una madre tiene algo adentro? Las madres me sabrán entender, que el alma sabe antes, porque el alma lo arregló en otro lado. Y la madre, madre, sabe… Todo ese año fue de terror“, recordó Cris sobre el 2010, año en el que falleció Romina de un Paro cardiorrespiratorio no traumático​.

Romina Yan cumpliría 49 años.

El conductor, amigo de Yan, se mostró conmovido y le preguntó: “¿Vos sentiste con antelación al fallecimiento de Romi, algo extraño?”. Cris asintió con la cabeza y agregó una profunda revelación. “Todo el año, escribía cosas de muerte. Y fue uno de mis mejores años laborales… Pero la sensación (que tenía) no era con Romina y con Tomás (Yankelevich), era una sensación de que me estaba muriendo y no entendía por qué”, comenzó.

“Mis hijos me hicieron una reunión en la psicóloga de Ro, un mes antes de que pasara lo de Ro. Yo estaba en pleno teatro y fue antes de que falleciera Macana, que era nuestro musicalizador, con quien trabajé durante 25 años. Estábamos en pleno teatro y se murió de golpe. Yo casi me muero. Dije ‘es esto’. Pero después dije ‘esto no es lo peor que iba a pasar’. Macana murió un mes antes que Romina, así, también, de golpe", detalló la exconductora de Jugate Conmigo.

Sobre el encuentro con la psicóloga de su hija, la productora recordó: "Romina estaba muy tirada para atrás, muy enojada. ‘¿Vos te querés matar, mamá? Porque estás trabajando como una bestia. ¿No te das cuenta?’, me decía. Y yo la miraba y le respondía que no. Pero ella me decía ‘si vos te querés matar, tomá la decisión, si te vas a matar’. Mirá el tema, lo que fue un mes antes".