Benjamín Vicuña reveló su mayor miedo en la crianza de su hija Magnolia: “Me vuelvo loco”

Benjamín Vicuña es un reconocido actor chileno con gran trayectoria en Latinoamérica. A lo largo de los años logró ganarse el cariño del público con sus diferentes presentaciones en la televisión, cine y teatro, además todo lo relacionado con su vida genera curiosidad en los medios de comunicación y fanáticos.

Si hay algo que siempre destaca el actor es su rol de padre, ya que formó una familia numerosa. Benjamín es padre de Blanca (quien falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Pampita, y Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con la China Suárez.

En su numerosa familia, el actor tiene hijos de todas las edades por lo que debe adaptarse a todas las circunstancias y cambios que va pasando los chicos de la infancia a la adolescencia, al igual que coordinar y estar presente en las actividades de los cinco.

Benjamín Vicuña con sus cinco hijos Foto: instagram/benjaminvicuña.

Benjamín Vicuña confesó su miedo en la crianza de su hija Magnolia

En una entrevista que dio el actor para Criemos Libres, un canal de YouTube, habló de cómo es la crianza de sus hijos, ya que son todos varones menos Magnolia y si esto lleva a alguna diferencia. “A mí me pasa que mis hijos van a la casa de un amiguito y yo ‘sí, dale, que te vaya bien’. Y mi hija quiere ir a la casa de un amiguito o amiguita… y en el fondo somos más vulnerables, nos preocupamos muchísimo más con la nena que con el varón”, expresó Benjamín Vicuña.

Magnolia y Benjamín Vicuña Foto: gentileza gente

“Me parece que es medio ridículo porque debería ser igual. Un niño está igual de vulnerable para un abuso que una nena, pero en algún lugar para mí, no sé por qué, sigo pensando eso. Me pasó la semana pasada. Con mi Magnolia me vuelvo loco, pregunto, llamo. Digo que mejor vengan a casa”, agregó el actor sobre su preocupación con su hija.

Asimismo, Benjamín Vicuña resaltó que es un pensamiento que heredó de su familia: “Si bien nosotros tuvimos referencias con nuestros propios papás, es un camino donde uno va tomando referencias, amigos, datos… Nuestros padres fueron una generación muy dura, todos queremos ser más y mejores, más presentes, más activos”.