Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar y Araceli González, contó su fuerte historia de abuso a los 7 años

Toto Kirzner sigue en el ojo de la polémica. Tras haberse burlado de la lucha de Pepe Cibrián por ser padre y la prostitución infantil en Mi Primo es Así (OLGA), los medios han arremetido contra él y su equipo de trabajo.

“Vos sos un mocoso, irreverente, maleducado, ‘hijo de’, vergüenza, tendrían que tener tus padres de haber criado a un pibe como vos. Caga... de risa de una declaración que toca una temática que es tan profunda”, expresó Tomás Dente con furia tras los dichos de Kirzner.

Tras las duras críticas de los fanáticos y la molestia de Pepe Cibrían, Toto debió disculparse en OLGA por sus dichos. Durante sus declaraciones, hizo alusión a los abusos que padeció cuando tenía siete años.

“Más allá de que esté descontextualizado o se edite, no importa, yo me estoy riendo y estoy contando algo terrible y eso es lo que se ve. No fue mi intención, por supuesto. Acá es cuando me revolvió las entrañas estos últimos días: para el que no lo sabe, yo tengo dos abusos encima, en mi vida. Esto es real”, expresó el hijo de Araceli González con arrepentimiento.

El abuso que padeció Toto Kirzner a los siete años

El integrante de “Mi Primo es Así” contó su historia durante en el programa “Podemos Hablar”. Ahí, Todo respondió la pregunta sobre a qué momento del pasado quisieran regresar.

“Le diría a ese Toto de siete años que no hace falta ir a ver a tu amigo, mañana lo podés ir a ver”, expresó el influencer con cierta intranquilidad.

Su respuesta generó sumas dudas. Fue en ese momento cuando el joven confirmó que sufrió de dos abusos sexuales cuando tenía siete años.

“No sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia. En dos oportunidades abusaron de mí”, confesó Toto sin saber cómo expresarlo.

De acuerdo con el joven, todo ocurrió a los siete años, cuando iba en camino a casa de un amigo. Durante su camínate se encontró con su agresor, que era un hombre que trabajaba en la zona.

“Quería ir a la casa de mi amigo y tenía siete años y donde vivía por zona norte estaba laburando una persona y no, no la había visto tanto. Pero me acuerdo de que cuando estaba caminando, me lo encuentro y lo había visto en un par de oportunidades. Me empezó a hablar, pero en un momento de la charla se empezó a oscurecer todo. Entonces no sé por qué me quería ir y me empiezo alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre”, contó.

El actor reveló en PH que sifrió abuso sexual cuando tenía siete años.

Finalmente, años después de lo sucedido, le comentó a sus amigos cercanos y familiares. A estos últimos, logró confesarlo después de un ataque de pánico.

“Me empiezan a agarrar ataques de pánico, me desmayo y mi vieja sola me dice ‘¿Te pagó algo a vos?’, y ahí le dije”, aseveró el hijo de Adrián Suar y Araceli González.