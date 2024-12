Los polémicos cambios en el streaming: quién se va de Olga y quiénes se suman a Luzu

Los canales de streaming llegaron para quedarse y cada vez hay más propuestas para los oyentes. Desde que se sumó Olga al rubro empezó a competir en un mano a mano con Luzu TV, en una polémica que estalla cada tanto por los horarios, figuras y eventos que realizan y ambos buscan llevarse a la audiencia. Con el verano, modificaron su grilla y trajeron nuevas propuestas para atraer al público.

En medio de la polémica que generó la salida de Nacho Elizalde de Luzu Tv para desembarcar en una nueva apuesta en Olga en la conducción con Paula Chaves, llevó a que muchos usuarios lo acusaran de “traicionar” a sus amigos y al lugar en donde saltó a la fama. Lo mismo que pasó con “Tarde de Tertulia”, quien cambió el formato al canal de la competencia.

Esta nueva guerra entre streaming llevó a que cada uno ajuste su programación y apuesten a nuevas figuras para ganar a la competencia en la temporada de verano que se viene. Tanto Luzu TV como Olga presentaron su grilla.

Olga VS Luzu en el verano: quiénes son los protagonistas de la guerra del streaming

Por su parte, Luzu Tv apuesta a un nuevo programa que irá por las tardes de lunes a viernes de 19 a 21 horas. “La novela del streaming” con Diego Leuco, Carina Zampini, La Castro y Marcos Giles.

La programación de Luzu Tv para el verano: quiénes se suman

Mientras que Olga promocionó a sus nuevos programas para la temporada de verano. “Olga abre el verano este 6 de enero en Mar del Plata y te vas a caer de chapuzón a la pileta con todo lo que tenemos preparado”, escribieron en la cuenta de X.

Olga anunció su grilla de programación para el verano

“Lunes a viernes desde Helena Beach. Este verano, verán Olga. PARAÍSO FISCAL 6 a 8 hs, SERÍA INCREÍBLE 8 a 10 hs, SOÑÉ QUE VERANEABA 10 a 12 hs, MI PRIMO ES ASÍ 12 a 14 hs”, anunciaron en Olga.

Asimismo, Tefi Russo se despidió de Olga con un emotivo mensaje. “El viernes es mi último programa. Fue un añazo de algo completamente inesperado. Vine a hacer una prueba un día, después dos, tres, un mes y me quedé todo el año”, expresó la famosa.

“Fue un año increíble. La verdad me tocó cubrir una silla que había dejado la vara muy alta. Y estos lugares tienen eso. Yo no tenía la vara artística, me costó encontrar mi lugarcito. No me esperaba que sea eso y me voy muy feliz”, cerró para despedirse de Olga, Tefi Russo.