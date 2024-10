El tremendo cruce entre Flor Jazmín Peña y Yoyi Francella en Luzu TV: “Mugrosa”

Luzu TV fue la revolución del streaming cuando se creó y desde ese entonces ha logrado alcanzar cientos de oyentes todos los días y en sus diferentes programas. El canal creado por Nico Occhiato es uno de los protagonistas de la audiencia a la mañana, en Nadie Dice Nada está Flor Jazmín, la pareja del conductor y quien en muchas ocasiones fue señalada por el resto por su actitud al ser la “primera dama”.

En los últimos días se volvió viral en redes sociales un tenso cruce que tuvieron las conductoras de los dos segmentos más escuchados del canal. Por un lado, fue Flor Jazmín quien dejó un palito a sus compañeros del programa anterior “Antes que Nadie” y el estado en que dejan el estudio para cuando ellos llegan.

El contexto en el que se dio fue que Yoyi Francella, la actriz e hija del famoso actor, quien forma parte del programa estaba con resfrió y como parte de eso durante la transmisión se sonó la nariz varias veces y dejó los pañuelos en el estudio.

El fuerte cruce entre Flor Jazmín y Yoyi Francella en Luzu TV

Eso enojó a Flor Jazmín y no dudó expresar su descontento en vivo. “Los pañuelos con mocos y la mugre que dejaron en el estudio. Lo voy a decir, acá dejaron... hoy estoy sin pulgas. En un momento iba a agarrar un papel y dije ‘pará, Florencia. No agarres’. Era un pañuelito con mocos de Yoyi. Pero hoy quedó un desastre esta mesa. La primavera le pegó mal. Había cosas hasta en la silla”, comentó la bailarina.

“Chicos, hoy no sé qué pasó que hubo pañuelitos con mocos, cosas rosas en las sillas, un café. Es una mugrosa”, agregó Flor Jazmín.

Al otro día en su programa cuando Yoyi se estaba sonando la nariz, el Trinche, su compañero, le dijo con ironía “tené cuidado con los mocos que se va a quejar Flor Jazmín después”.

Por su parte, Yoyi Francella decidió responderle y fue tajante con su comentario. “La verdad es que no me interpeló porque considero que soy una de las personas más limpias que conozco. Si supiesen cómo dejaron el estudio los muchachos de Nadie Dice Nada”, comentó la hija del actor.

“Con nosotros no se metan, con Yoyi no. Fue fuerte cómo dejaron el estudio. Son bastantes sucios, pobres. Aparte, vos te crees que estoy contenta de tener mocos un mes y medio, Flor Jazmín. Si esto te parece mugroso, que me venga a oler el cu...cuello”, añadió picante Yoyi Francella.