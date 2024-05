Escándalo, risas y palabras de amor: así fue la boda falsa de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña son dos conductores de “Nadie dice nada”, programa de Luzu TV, que a principios de 2024 anunciaron que estaban en pareja, luego de cinco años de amistad y de ser colegas en diferentes ámbitos de trabajo. “Occhiamín”, el shippeo que forman juntos, se volvió real y desde entonces, su relación es furor.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña hicieron su boda falsa en el Teatro Colón

Para promocionar la serie de Bridgerton, Netflix y Luzu TV se unieron para realizar una boda falsa, al estilo de época y de la realeza, en el Teatro Colón. Teniendo en cuenta que la serie esta basada en el siglo XIX y ubicada en Londres. Los protagonistas fueron Nico Occhiato y Flor Jazmín, quienes eran amigos que terminaron enamorados el uno del otro.

La ceremonia fue transmitida en vivo, hubo una alfombra roja con Lucas Spadafora y Fede Podgold como los entrevistadores de los invitados, un set central con Diego Leuco, Mica Vázquez, Nacho Elizalde y Marti Benza como conductores, y un movilero, Martín Garabal, que recorrió todo el Teatro Colón. Todos, incluidos los invitados, entre ellos la familia de los novios, asistieron al evento vestido de época.

Al mejor estilo Bridgerton, Nico Occhiato y Flor Jazmín hicieron una boda falsa en el Teatro Cólon Foto: Twitter

El ingreso de Flor Jazmín y Nico Occhiato a su boda falsa

La ceremonia de la boda real comenzó con Flor Jazmín Peña bajando de una carroza, y del brazo de Pachu Peña ingresó al Teatro Colón, luego lo saludo y camino hacia Nicolás Occhiato, quien la esperaba escaleras arriba. Se besaron e ingresaron para celebrar su boda falsa. De fondo se escuchaba “Perfecta” de Miranda, pero al estilo clásico, al igual que en Bridgerton, reversionaron canciones para que suenen como en la época.

El baile de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en la boda falsa

Cómo toda boda, Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña protagonizaron un baile, primero con “No me arrepiento de este amor” de Gilda y luego con “La cumbia de los trapos” de Yerba Brava.

La boda real de Nico Occhiato y Flor Jazmín tuvo a una actriz que hizo de la Reina Charlotte de Bridgerton, quien celebró el casamiento y el amor de ambos. El oficiante de la boda fue Santi Talledo y junto a él estuvo Marti Benza, traduciendo lo que él decía, pero al revés, ya que ella es especialista en la técnica palindromía. Fue uno de los tantos pasos de comedia de la boda.

Los votos de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en su boda falsa

Al principio Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña leyeron los votos que Nacho Elizalde había escrito por ellos, y luego decidieron improvisar y en medio de una boda falsa, expresar sus votos verdaderos. Nicolás le dijo: “Siempre que estuviste al lado mío e hicimos algo juntos, pasaban cosas que ni me animaba a soñar. Desde que estamos juntos siento que la vida es una película y no puedo creer las cosas que nos pasan. Mirarte a los ojos y sentirme el tipo más feliz del mundo”.

En cuanto a los votos de Flor Jazmín, ella dijo: “Sos una persona que siempre me invita a crecer en todos los aspectos. Estar con vos se siente como estar en casa. Quiero todo con vos, te amo muchísimo”.

¿Quién se opuso a la boda de Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato?

Momentos antes de que Santiago Talledo los casara, preguntó si alguien se oponía a la boda, y Lucas Spadafora, en su paso de humor, gritó: “Yo me opongo. Contale, Nico, de lo nuestro. Yo pensé que me amabas, yo pensé que era amor real. Contale cuando me llamabas a la oficina, cagón”.

Finalmente, Santi Talledo los casó y Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se besaron para darle fin a la boda falsa con “Algo Contigo” de Andrés Calamaro como canción de fondo.