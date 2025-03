Cinthia Fernández siempre da que hablar en redes sociales. Fiel a su estilo, la panelista se animó a responder preguntas de sus seguidores y dejó una respuesta que generó revuelo sobre su relación con el abogado Roberto Castillo.

“¿Te vas a casar?”, le consultó un usuario en Instagram. La modelo, lejos de evadir la pregunta, respondió con un enigmático “Pronto”, acompañado de un emoji de corazón rojo. Pero lo que más sorprendió fue su siguiente frase: “Quizás nadie se entera o nadie se enteró y estamos casados”, lanzó entre risas. Y para alimentar aún más las especulaciones, agregó: “La fiesta querés que sea este año. Esperemos llegar a organizarla”.

La respuesta de Cinthia cuando le preguntaron sobre su casamiento con Roberto.

El compromiso de Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Cinthia Fernández y Roberto Castillo hicieron oficial su relación hace algunos meses y desde entonces no dejan de compartir momentos juntos. La pareja se mostró muy unida en viajes y eventos, consolidando día a día su vínculo.

Cinthia habló de su casamiento.

El compromiso llegó en un escenario de ensueño: durante sus vacaciones en México, Castillo le propuso casamiento a la panelista, quien aceptó emocionada. Desde ese momento, los rumores sobre la boda no paran de crecer, aunque hasta ahora no se conocía una fecha concreta.

Roberto y Cinthia se comprometieron meses atrás.

Pero la historia de amor no se limita solo al anillo. Hace poco, Fernández reveló que ambos decidieron sellar su amor con un tatuaje. “Los dos tenemos tatuajes. Él se tatuó nombre y apellido: ‘Cinthia Fernández’. Yo no, yo puse nombre nomás, porque se me juntaba con otro de la espalda y cuando nos dimos cuenta ya estaba hecho”, contó divertida en una entrevista.

La boda de Cinthia Fernández y Roberto Castillo, cada vez más cerca

Pese a que en reiteradas ocasiones aseguró que no quería volver a casarse, Cinthia cambió de opinión. “Estoy muy contenta, es algo que no me esperaba. Yo seguía en mi rutina y cuando te sorprende la vida, es muy lindo. Me voy a casar el año que viene, en diciembre”, aseguró.

La panelista dio detalles de la unión con el abogado.

Eso sí, la fecha generó algunas quejas entre sus allegados. “Yo digo diciembre porque hace calor y todo el mundo me putea porque dicen: ‘Vamos a estar todos pegoteados’. Dije que no me casaba ni muerta y no resisto archivo”, lanzó entre risas.

Sobre su relación con Castillo, Cinthia no escatimó en elogios: “Es una persona... lo más especial que alguien puede encontrar. Es un compañero increíble, es un caballero, es muy cariñoso y es admirable profesionalmente”, cerró, dejando en claro que está más enamorada que nunca.