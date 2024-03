Flor Jazmín Peña se defendió de los duros comentarios de Agus Franzoni: “Nunca le fui infiel”

Flor Jazmín Peña es una bailarina, actriz y conductora argentina de 29 años, que comenzó a ganar popularidad a través de las redes sociales con videos de comedia, y actualmente, es una de las influencers preferidas de las marcas. Finalmente, en 2019, saltó a la fama masiva con su participación en el “Bailando 2019″ junto a Nicolás Occhiato.

A principios de 2024, Flor Jazmín y Nico Occhiato confirmaron su reciente relación, tras cinco años de amistad. A raíz de la pareja, comenzaron a salir rumores de engaños, con respecto a la expareja de la bailarina, Agus Franzoni, quién tuvo comentarios polémicos sobre la relación.

El reciente romance entre Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña

En una entrevista con LAM (América) le preguntaron a Flor Jazmín sobre los comentarios de su expareja, Agus Franzoni, y respondió: “No pienso hablar mal de Agus, creo que las cosas que dijo, las dijo porque debe tener un enojo que entiendo, pero no existen fechas que se superpongan ni jamás le fui infiel a él con Nico Occhiato”.

Más tarde, se tonó angustiada y al borde del llanto, y se refirió a cuando escuchó los dichos de Franzoni: “Primero me dolió porque él sabe como son las cosas, porque tuvimos un vínculo muy honesto, y porque cuando yo sentí que me estaba pasando algo, lo conversé con él”.

Flor Jazmín explicó la reacción de Franzoni cuándo ella le contó que sentía cosas por Occhiato: “Lo entendió porque es una persona que me conoce mucho, y es muy empático y sensible, y sabe que el amor no se elige, o te enamoras o no te enamoras. No elegís de quién te enamoras”.

Flor Jazmín habló de su relación con Nico Occhiato

Flor Jazmín se refirió a los comentarios que tienen sus seguidores con respecto a Nico Occhiato y contó: “A cada rato me ven embarazada o parece que tenemos crisis y nos peleamos”. La bailarina tuvo que aclarar que nada que ver, y contó que a veces duerme en la casa de su pareja, pero muchas veces duerme sola en su propio departamento.