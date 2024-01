La picante foto de Flor Jazmín sin ropa y desde la cama que subió Nico Occhiato a su Instagram.

El 2024 sorprendió a los fanáticos de Luzu TV, el canal de streaming más famoso del país, con una gran noticia. Y es que en el primer programa de Nadie dice nada, Flor Jazmín y Nico Occhiato anunciaron que estaban juntos. Después de meses y hasta años de haber sido shippeados por sus seguidores, la pareja confirmó su relación.

“Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida”, soltó Nico al confesar su amor por su compañera de trabajo. Muchos se emocionaron con la noticia, aunque otros advirtieron que este era el “fin de Luzu TV”, porque creen que no hay que mezclar el trabajo con las relaciones personales.

El momento en que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña revelaron su amor.

Sin embargo, la pareja hace oídos sordos a los malos comentarios y ahora disfrutarán un mes de vacaciones juntos, ya que comenzarán una nueva temporada del programa recién en el mes de marzo.

Nico Occhiato compartió una foto hot de Flor Jazmín

En las últimas horas, Nico Occhiato compartió un carrusel en su cuenta personal de Instagram donde tiene más de 3.4 millones de seguidores donde mostró al detalle los mejores momentos que caracterizaron lo que fue el primer mes del 2024. Sin embargo, hay una foto que llamó la atención de todos.

La foto de Flor Jazmín que levantó la temperatura. Foto: Instagram

Y es que la imagen número siete está dedicada a Flor Jazmín a quien se la ve acostada en la cama, pero un detalle no pasó desapercibido. Sucede que la novia del conductor estaba sin ropa y decidió taparse con el acolchado de la cama. Además, se la puede ver que estaba con la computadora de Occhiato quien la fotografió distraída.

“El primer mes del 2024 no podría haber sido mejor, gracias Pinamar por otra temporada increíble de puro disfrute y crecimiento a nivel personal y profesional. Aguante Luzu TV y toda la gente que lo integra”, escribió Nico.

Los comentarios de la foto. Foto: Instagram

“Na la foto de la reina en la cama me descolocó. Los amo”, escribió una seguidora en los comentarios. “El mismísimo que decía que no le gustaba dormir acompañado, sube una foto de su mujer en la cama. Increíble las vueltas de la vida”, “No bueno, ya quisieran despertarse al lado de Flor Jazmín”, “No sé ustedes, pero yo me quedé en la 7″, fueron otros de los mensajes de los fanáticos.