Matías Alé reveló la fecha de su casamiento con su novia Martina y dónde será la boda

Matías Alé, un nombre muy resonante en la televisión argentina, confirmó la fecha de su boda con Martina Vignolo, su novia de 23 años. La feliz noticia llega tras una propuesta de matrimonio que dejó a todos boquiabiertos durante los premios Martín Fierro. En una entrevista con el programa Re Despiertos (TN), Matías compartió detalles sobre la relación y los planes para su gran día.

Matías Alé y su novia Martina. Foto: vía pa

La jugada propuesta de casamiento de Matías Alé a su novia Martina

Durante su discurso en los Martín Fuierro, Matías sorprendió a todos con su pregunta: “Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo... Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo pero, ¿te gustaría casarte conmigo?”.

Martina, visiblemente emocionada y con lágrimas de alegría, respondió afirmativamente aunque admitió que no esperaba la propuesta en ese momento. Más tarde, en sus historias de Instagram, expresó su felicidad: “Merecido es poco... y te felicito siempre. No para de sorprenderme en cada segundo. Una locura hermosa y claro que sí”.

La publicación de la novia de Matías Alé luego de que le pidiera matrimonio Foto: gent

Cuándo será el casamiento de Matías Alé y su novia

Matías y Martina decidieron celebrar su amor con una ceremonia en Mar del Plata, un lugar que tiene un significado especial para ambos. “La ceremonia se va a dar en Mar del Plata. Ya tenemos fecha y están todos invitados”, contó Matías con entusiasmo. Martina, igualmente emocionada, añadió: “Va a ser el 25 de octubre del 2025″.

Matías Alé ya tiene fecha de casamiento con Martina Vignolo.

La elección de Mar del Plata no es casualidad. La ciudad costera fue testigo de momentos importantes en la relación de la pareja, y ambos querían que su boda reflejara la importancia de esos recuerdos. Además, Matías reveló que la boda no será una celebración única. “Vamos a hacer más de una fiesta porque no todos pueden acercarse a Mar del Plata para festejar”, explicó, asegurando que amigos y familiares de diferentes lugares podrán unirse a la celebración en distintos momentos.

Cómo empezó la relación de Matías Alé y Martina Vignolo

Matías Alé y Martina se conocieron durante la última temporada de verano en Mar del Plata, donde ambos estaban trabajando en obras teatrales. “Nos conocimos en el teatro, en Mar del Plata. Cada uno estaba en su historia, un verano diferente, yo trabajando, Martu también en la suya”, explicó Matías. La relación se fortaleció después de volver a Buenos Aires y desde entonces, ambos han estado inseparables.

Matías Alé presentó a su novia, Martina Vignolo. Captura del video.

Matías también ha establecido una buena relación con los padres de Martina, Eduardo y Susana, quienes lo han recibido calurosamente. “Mis papás felices, es muy bueno con toda mi familia”, comentó Martina.