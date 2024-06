La sorprendente propuesta de casamiento de Matías Alé a su novia de 22 años en los Martín Fierro Federal

Matías Alé volvió a los medios de comunicación y rápidamente captó la atención de los espectadores de los programas de entretenimiento. El actor reveló hace un mes que está en pareja con Martina Vignolo, una joven profesora de educación física de 22 años.

El anuncio del noviazgo llamó la atención por las declaraciones del famoso. Ambos se muestran muy enamorado y su relación avanza a paso agigantados. Hace unas semanas, Matías Alé estuvo de invitado en el programa de Juana Viale, donde reveló que tienen intenciones de ser padres con Martina.

Lejos de las críticas que recibe por su relación con Martina, quien es 24 años menor que él. La pareja asiste a eventos juntos y comparten cómo es su vida juntos. El actor realizó un anuncio inesperado sobre ellos que volvió a ser el centro de atención.

Matías Alé le pidió casamiento a su novia

Matías Alé y su novia estuvieron en los Martín Fierro Federal, en donde él ganó una estatuilla. El actor fue reconocido como Mejor Labor Animación Masculina por el programa Showbeach que hizo en Villa Carlos Paz.

En ese momento cuando subió al escenario a agradecer el premio, Matías Alé sorprendió con su declaración: “Creo que esto no lo hizo nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo”. Entonces, Guillermo Andino y Pamela David -los conductores- pidieron a Martina que suba.

“Mi amor. Tengo amor, tengo trabajo, salud, tengo a mi mamá y a mi papá”, agregó Matías cuando su novia se acercó al escenario. Luego sacó una alpargata, en vez de un anillo y comentó: “Me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda, mi hermano es la pata derecha, él la tiene en su casa”.

“Tenés el Martín Fierro en tus manos. Me venís bancando, te animaste a esto. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo, pero ¿te gustaría casarte conmigo?”, le preguntó Matías Alé a su novia. A lo que Martina respondió emocionada: “Sí, obvio”.

Luego Martina subió una publicación en sus redes sociales feliz por el momento y la propuesta: “Merecido es poco. Te amo y te felicito siempre. No parás de sorprenderme en cada segundo. Una locura hermosa, y claro que sí”.