Matías Alé de a poco está regresando a la televisión y sus proyectos laborales como actor. Después de estar varios años con perfil bajo, el actor reapareció en público y presentó a su nueva novia de 22 años. Este domingo pasado estuvo de invitado en el programa “Almorzando con Juana”.

El actor habló de su nuevo presente laboral y sentimental, y se mostró muy emocionado y enamorado de Martina Vignolo, la joven que tiene 24 años menos que él. Lo que le recuerda a la relación de 10 años que vivió con Graciela Alfano.

Matías Alé y la actriz y exvedette fueron una de las parejas más comentadas en su momento, debido a que Graciela era 25 años mayor que él y su romance fue polémico, no solo por la diferencia de edad, sino que tuvieron varios idas y vueltas, pero también enseñanzas.

Matías Alé recordó a Graciela Alfano y la comparó con su novia actual

En el programa que conduce Juana Viale, Matías Alé recordó con emoción a Graciela Alfano e hizo una comparación de su relación actual. “Yo adonde me voy me dicen ‘yo también me llevo con mi pareja 22, 23, 24 años’. Y me dicen es un ‘ejemplo’ y está buenísimo”, comentó el actor.

Matías Alé presentó a su novia, Martina Vignolo. Captura del video.

“Chicos yo estuve 10 años, no quiero hablar de mi pasado porque tengo un presente hermoso y por respeto a mi mujer. Pero yo tuve esa diferencia y compartimos 10 años con Graciela”, agregó el actor recordando su romance con la actriz.

“Graciela me enseñó a comer en la mesa de afuera para adentro, yo no sabía. No sabía llenar un formulario en un aeropuerto. Me enseñó ir a París y observar un cuadro. Yo a ella le estoy cumpliendo los sueños que me cumplieron a mí”, reflexionó Matías Alé sobre su relación con Graciela y las semejanzas con su romance actual.

Además, el actor agregó que con su novia ya tienen pensados los nombre que le van a poner a sus futuros hijos: “No es por ser ansioso, pero nuestros hijos tienen nombres ya, mientras estemos de acuerdo los dos. Ella es de Mar del Plata se va a llamar Alfonsina Jazmín. Y si es varón se va a llamar Otto Juan”.