Graciela Alfano reveló detalles desconocidos de su aventura con Carlos Menem

Graciela Alfano fue durante décadas un ícono sexual y aún hoy, con 71 años cumplidos, sigue dando que hablar. Entre sus amoríos siempre surgen nombres reconocibles. Ésta vez se refirió a su romance con el ex presidente Carlos Menem, célebre por su aventuras con varias famosas.

Durante sus dos mandatos en la década del ‘90, Carlos Menem fue conocido como “un gran seductor” y, según se supo, en una de las grandes fiestas que organizó para el jet set local logró conquistar -nada más ni nada menos- que a Graciela Alfano, en ese entonces una de las chicas más codiciadas del mundo mediático.

Graciela Alfano, en "Intrusos". (Foto: captura de pantalla)

En diálogo con Intrusos, por América TV, la ex vedette recordó su fugaz amorío con el ex mandatario. Guido Záffora le pregunto sobre el tema y la rubia, sin tapujos, reconoció: “Todos saben que tuve una relación con Menem, pero lo conocí antes de que sea presidente. Mi ex marido era Subsecretario de Turismo en el gobierno de Menem y la fidelidad nunca fue muy fuerte”.

Former Argentine President and senator Carlos Saul Menem attends a session at the Senate in Buenos Aires, Argentina, November 14, 2018\u002E REUTERS/Agustin Marcarian ciudad de buenos aires Carlos Saul Menem sesion por el presupuesto 2019 en el senado votacion presupuesto 2019 camara de senadores senado

Sobre su vínculo, Alfano recordó: “Habré salido unos meses con él cuando fue electo presidente, pero yo nunca quería ir a Olivos porque yo era y soy muy diva. Donde va todo el mundo yo no voy”.

Así fue la aventura entre Graciela Alfano y Carlos Menem

En esta oportunidad Graciela Alfano sumó un dato de color a su historia al confesar dónde se encontraba con el entonces presidente para tener intimidad: “Entonces para vernos le pedí un barco, que era el barco de Mario Fala, y entonces iba en medio del Río de la Plata y creo que también iba por Punta del Este. Iba y venía de acá para allá”.

Sobre los 90, tan en boga últimamente, Graciela, categórica, opinó: “Esa fue una década interesante, importante. Muchas cosas negadas…gente que se olvidó. La gente tiende a pintar cosas para olvidarse que las ha vivido. Es importante hacerse cargo de las elecciones”.