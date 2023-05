La serie de Carlos Menem cada vez más cerca y la guerra al interior de su familia se intensifica

La polémica sigue al interior de la familia de Carlos Menem, quien falleció el 14 de febrero del 2021. En un nuevo episodio, los herederos de la fortuna del ex mandatario se disputan por los derechos de la próxima serie de Amazon Prime Video, Síganme!.

Se trata de una biopic sobre la vida y carrera política del riojano. La serie dirigida por Ariel Winograd, contará con ocho episodios cuya trama transcurrirá durante su primera presidencia, entre los años 1989 y 1995.

Afiche de campaña de Carlos Menem. Foto: Visor

Si bien el proyecto está en etapa de preproducción desde el 2020, su rodaje comenzará recién en el 2024, esto a raíz de la disputa interna por sus derechos y ganancias. Aún no está confirmado su elenco, pero se especula que contará con las actuaciones de Leonardo Sbaraglia en la piel de Carlos Menem y Griselda Siciliani como Zulema.

La disputa al interior de la familia Menem por Síganme!

Si bien el proyecto fue aprobado por Carlos Menem antes de morir, Síganme! representa un verdadero punto de discordia entre los miembros de la familia del ex mandatario.

Tras la muerte de Menem, Zulemita y su madre tomaron las riendas del proyecto, quienes firmaron por los derechos de imagen para su realización. Es en este punto donde el conflicto comenzó a tocar la puerta, ya que, Carlos Nahir, Máximo - hijos del ex mandatario con Martha Meza y Cecilia Bolocco, respectivamente - y Antonella - hija de Carlitos Jr. y Amalia Pinetta -, quedaron por fuera de las decisiones y, por tanto, de las ganancias que genere la biopic.

Carlos Menem con su familia. Foto: Web

Incluso, hay rumores que aseguran de que a ninguno de ellos se les habría notificado sobre la serie. Desde Intrusos, mantuvieron un móvil con Antonella, quien expresó: “Lo que me molesta es que me dejan de lado en todo lo que se trata de la exposición de mi abuelo, de mi papá. Porque hay series de mi papá que se están haciendo que no me pidieron autorización a mí”.

En este sentido, cerró: “Sé que están haciendo una serie sobre mi abuelo en la que no me pidieron autorización a mí, ni a Carlitos ni a Máximo, que obviamente nosotros tenemos que autorizar para que salga y, sin embargo, la están haciendo sin autorización”.