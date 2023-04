Ivos Hochman en la piel de Fito Páez: “Fito es honestidad y creación visceral”

El amor después del amor, la biopic basada en la vida de Fito Páez, llega este 26 de abril al catálogo de Netflix. Se trata de una serie que celebra los 30 años del álbum homónimo del músico rosarino, que simbolizó su despegue internacional.

Protagonizada por Ivos Hochman en la piel del legendario músico - y Gaspar Offenhenden en su niñez -, la serie traza un recorrido íntimo por la vida de quien es una de las estrellas más grandes que el rock nacional dio.

A lo largo de 8 capítulos de aproximadamente 40 minutos cada uno, el relato invade al espectador y lo sumerge por completo en la historia de Páez, cuya vida atravesada de grandes duelos y renaceres es presentada junto a una banda sonora que inunda los cuerpos de quienes vean la producción de Netflix.

Ivos Hochman y Campi: todo sobre El amor después del amor

Desde Vía País hablamos en exclusiva con Ivos Hochman y Campi, quienes revelaron cómo fue el proceso de interpretación de Fito Páez y su padre, respectivamente, en una de las producciones nacionales más prometedoras del último tiempo, a cargo de Netflix Argentina.

- En El amor después del amor no interpretas a un mero personaje, sino que, encarnas a un pedazo de la historia del rock nacional. A lo largo de la serie realizas tres completos desnudos, ¿Cómo es la completa desnudez - entendiéndola de cuerpo, mente y alma - desde la piel de Fito Páez?

- Ivos Hochman: Es lindo lo que decís con lo de la desnudez porque siento que Fito es un artista muy honesto. De alguna forma, una de sus características principales es la honestidad y la creación visceral con lo que le sucede. Entonces, algo de lo que su música y sus formas invitan, fue lo que me invitó a formar parte de este proyecto. Es lindo porque fue bastante simbólico para mí; yo nunca había actuado en cine y hasta me daba vergüenza que me saquen fotos, entonces, de pronto, tener que hacer varios desnudos requirió y significó un trabajo en equipo muy fuerte, en el que hubo mucha confianza. Además, todas esas escenas fueron parte de semanas de rodaje muy intensas, nucleadas en varios días de filmación en un mismo espacio, por lo que, de alguna manera, fue formar una especie de hogar y de familia. Siento que hay algo lindo en lo que decís porque tiene mucho que ver la música expuesta de Fito, con el trabajo de exposición del detrás de escena y lo que la gente no sabe.

El Amor Después del Amor. Martín Campilongo in El Amor Después del Amor. Cr. Julieta Horak / Netflix © 2023 Foto: Julieta Horak / Netflix

- A lo largo de su vida, Fito atravesó grandes duelos: la muerte de su madre cuando era tan solo un bebé, la de su padre en juventud y el asesinato de sus abuelas. ¿Cómo fue el encarar desde la interpretación momentos tan íntimos y oscuros en la vida del músico?

- Ivos Hochman: Fue un desafío grande y son mis partes preferidas de mi actuación. Fue un trabajo muy intenso. Trabajé en interlocución con Nahuel Monasterio, que dentro de la serie interpreta a Fena Della Maggiora, que no solo es un gran actor, sino que, es un apasionado de la actuación. Para estas escenas trabajamos un estado en el que yo me adentraba durante toda la jornada, con muy pocos cortes. Entonces, al estar en esa oscuridad y en ese dolor, me permitió una mayor profundidad y conexión. Lo que tiene Fito es que atravesó esos momentos con mucha luz y vinculándose con quienes lo rodeaban, por lo que, eso también permitió que los momentos de oscuridad no fueran tan tremendos, tanto para él como para nosotros como actores.

El Amor Después del Amor. Iván Hochman in El Amor Después del Amor. Cr. Julieta Horak / Netflix © 2023 Foto: Julieta Horak / Netflix

- Dicen que los hijos somos en gran parte lo que nuestros padres son o fueron. En el caso de Rodolfo Páez ocurre un poco lo contrario dentro de la serie, ya que, lo que sabemos de él es por las memorias de Fito. ¿Cómo fue la construcción del personaje a partir del recuerdo?

- Campi: Fue mucha charla con los directores. Lo que tiene el personaje, a diferencia del “Fito” de Iván, es que la gente no lo conoce. La serie está escrita por Fito, quien me dio el O.K. de que no estaba haciendo cualquier cosa. Entonces, la guía fueron mis directores, Gonzalo y Felipe Gómez Aparicio, bajo la autoría de Fito de cómo era su papá. Trabajé con fotos, material de archivo y anécdotas, y, sobre la base de eso, fuimos construyendo a este hombre… que fue el papá de Fito.