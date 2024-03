Graciela Alfano es un icono fashionista de la Argentina. Actriz, modelo y exvedette enamoró a todos los argentinos en cada uno de sus proyectos laborales. Icónica, se muestra sin prejuicios y luce una figura increíble. Vive un gran presente personal en donde conecta con su interior y mantiene una vida muy equilibrada disfrutando de la espiritualidad y la naturaleza, alejada de los medios de comunicación.

A los 71 años, Graciela Alfano lució su increíble figura posando con una microbikini impactante Foto: instagram

La exvedette deslumbra en cada una de sus publicaciones en Instagram. Allí muestra los diferentes looks que elige. Sus fans alucinan con sus videos e imágenes y le dejan miles de likes y mensajes llenos de cariño. Sus looks preferidos son posando en microbikini. El traje must de esta temporada.

Graciela Alfano causó furor posando con una microbikini total black con detalles de brillo con el mar de fondo. La actriz atraviesa un gran momento, disfruta del verano y toma sol luciendo un espectacular bronceado.

La actriz lució una impactante microbikini negra con brillos plateados. La parte superior, un corpiño triangular con tiras para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada.

La publicación se ganó miles de likes y sus fans le dejaron cientos de mensajes de halagos. La ex vedette agradeció las muestras de cariño de sus fans. La actriz vive un gran presente y lo transmite a través de sus fotos disfrutando del verano, la playa y los días de conexión con la naturaleza.

Graciela Alfano conquistó a todos con un traje de baño ultra sexy

La actriz marca tendencia siempre a la vanguardia, impone su propio estilo y cautiva miradas luciendo su espectacular figura.

Graciela Alfano cosechó los suspiros de sus fans con una microbikini ultra sensual. La actriz deslumbra con su actitud y jamás pasa desapercibida con la elección de sus outfits, dejando en claro que los años no pasan para ella y siempre se encuentra igual.