Por qué Nacha Guevara habría amenazado con un chuchillo a Les Luthiers: los detalles de la insólita anécdota

En Socios del espectáculos, Adrián Pallares reveló una anécdota desconocida acerca de Nacha Guevara. Siempre envuelta en polémicas y controversias, la actriz octagenaria tiene fama de ser de carácter fuerte, nunca quedarse callada e ir de frente hacia el conflicto.

Pallares, fiel a su estilo enigmático, comenzó: “Quiso acuchillar a uno de Les Luthiersla”. Y, con suspicacia, agregó detalles de la insólita anécdota de Nacha Guevara: “Lo sabe todo el mundo. No estoy contando nada nuevo”.

Nacha Guevara pasó por "Podemos Hablar" y contó la terrible desilusión que tuvo al conocer a su padre (Captura de pantalla)

Al parecer la situación se dio durante los años 70 cuando tanto Nacha como el grupo que conformaban Jorge Maronna, Marcos Mundstock, Daniel Rabinovich, Carlos Núñez Cortés, Carlos López Puccio y Gerardo Masana se presentaban en ese mítico espacio de vanguardia y experimentación.

Les Luthiers con su "despedida definitiva" en la Plaza de la Música (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Estaban en el Instituto Di Tella, los muchachos de Les Luthiers se estaban atrasando, ella tenía que salir y dicen que salió con un cuchillo”, explicó Pallares. Y precisó: “Algunos cuentan que era una botella. Fue un escándalo de aquellos que forma parte del teatro. Ni siquiera es un hecho de violencia. Es de otro momento”.

Nacha Guevara contra todos: las fuertes peleas de la actriz

Hace unos días Marcelo Polino recordó la discusión que había protagonizado con Lali Espósito. Nacha le reclamó públicamente a la cantante que le había clavado el visto tras enviarle una propuesta laboral. “Pensé en llamar a Lali para la canción Andate al Carajo pero nunca contestó, por ejemplo. Están muy subidos al caballo, después se deprimen chicos”, había lanzado Nacha Guevara.

Sobre el asunto, Beto Casella no se privó de opinar: “Se podrá decir que cuando hacía de jurado [del Bailando] sobreactuaba un poco pero Nacha es un poco eso. Hay como un grupete de personas que salieron tipo ‘péguele a Lali’ y no entiendo bien por qué. Tal vez yo me estoy perdiendo de algo pero no entiendo por qué algunas figuras de la tele salen a pegarle gratuitamente”.