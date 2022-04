A principios de los 2000, Rodrigo era el cantante más popular de la movida tropical. Había traspaso la música y se convirtió en una estrella de tapas de revista. En una ocasión, compartió una producción de fotos para la revista Gente con Graciela Alfano. Beto Casella reveló que, luego de la sesión, la actriz y el cantante tuvieron intimidad y él fue testigo.

Beto Casella y Graciela Alfano en "Socios del Espectáculo" Foto: El Trece

En “Socios del Espectáculo”, Beto Casella contó que, en su época de editor en la revista se le ocurrió hacer una tapa con Graciela y Rodrigo. “Yo caí ahí con mi grabadorcito, joda, champagne, Rodrigo en calzoncillo, Grace en topless, bombacha. Medio que habíamos hecho tres horas de fotos, la entrevista”, relató el periodista. A partir de eso, la situación empezó a levantar temperatura.

Graciela Alfano y Rodrigo Bueno para Gente Foto: Revista Gente

El conductor de “Bendita” reveló que empezó un juego entre ellos y de los masajes, pasaron a algo mucho más íntimo. “Cuando empiezo a ver que las manos ya estaban en lugares genitales, dije ‘me voy’. Me acuerdo que yo tiré algo como ‘esto pasó a mayores’ y ni me respondieron”, siguió contando. Graciela Alfano estaba en el estudio y no paraba de reír, sin desmentir la situación.

Graciela Alfano y Rodrigo Bueno para Revista Gente. Foto: Revista Gente

“Me tuve que ir porque ellos estaban a cinco metros haciendo una cosa muy linda, plástica y cuidada”, finalizó la anécdota Beto Casella. Graciela Alfano nunca se negó a que lo contara, ella siempre contó orgullosa que tuvo un affaire con Rodrigo Bueno. En alguna otra oportunidad el periodista ya había contado esta historia, pero esta vez lo hizo con mucho más detalle.

Graciela Alfano tuvo un fugaz romance con Rodrigo

Siempre se rumoreó que la actriz y el cantante estuvieron juntos. En una entrevista, Graciela confirmó que hubo algo entre ellos en los 2000, pero que no fue nada serio. “La fidelidad no es mi fuerte”, confesó. “Habré salido tres meses con él. Él tenía 27 y yo 47. Veinte años de diferencia o algo así”, continuó revelando Alfano.

Carlos Monti le recordó que Rodrigo estaba casado en ese momento, pero Graciela respondió que no recordaba si ya estaba separado. Entonces, Alfano se defendió tanto a ella como a las mujeres que tildan de “roba maridos”: “ninguna mujer que va con un hombre tiene por qué hacerse cargo de lo que el hombre le prometió a otra mujer”.