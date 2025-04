Yanina Latorre salió al cruce contra Beto Casella y explotaron las redes: “Es un misógino”

Yanina Latorre es de las principales periodistas en el rubro del entretenimiento. Su forma de comunicar las noticias la puso en el ojo del huracán en tópicos como el WandaGate y la investigación contra Morena Rial por organización de robos.

"No sé si tengo botox, si tengo el pelo seco, si necesito un baño de crema. Pero si yo hubiera salido a afanar, yo no insulto a nadie y me llamo al silencio“, sentenció Yanina Latorre tras los ataques de la hija de Jorge Rial.

Otra de sus disputas más polémicas en la industria fueron con Beto Casella. Luego que el periodista se burlara de ella durante su crisis de con Diego Latorre, se conformó una enemistad entre ambos que sigue hasta la actualidad.

El descargo de Yanina Latorre contra Beto Casella

La contadora pública hizo alusión al conductor de “Bendita TV” en su programa “Sálvense Quien Pueda”. Allí, lo expuso como un “misógino” por agredir a diferentes mujeres al aire. “Beto Casella es un misógino peyorativo de mujeres”, sentenció la comunicadora.

Seguidamente, Latorre mostró un tape donde Beto Casella hablaba sobre su relación con la contadora pública. “Tuvimos una mediación con la señora Yaruza Latorre (...) Ella quería que no la nombremos más (...) nosotros recogíamos lo del día. Pero si vos me lo pedías como mujer, no tengo que hacer otra cosa como obedecer (...) Pero no porque me lo pides legalmente, porque voy hasta la Corte de la Haya y te lo gano”, aseveraba.

Al culminar las grabaciones, Yanina Latorre redobló la apuesta contra Casella. “Me bardeaba y me insultaba todo el tiempo (...) Yo no cambié el perfil, lo que pasa es que tuvo que callarse la boca porque parecía un misógeno. Lo mismo le hizo a Marina Calabró y lo denunció porque él se obsesiona”, determinó la angelita.

Beto Casella habló denuncia al “Pollo” Cerviño. (Foto: captura de pantalla)

Finalmente, la angelita reveló cómo es su relación actual con Casella. “El me saluda mal. Cuando me crucé con él en Bondi el año pasado, me saludó muy antipático, no me puede ni ver (...) Se obsesiona con minas, las hace mier**“, cerró.