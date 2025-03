Yanina Latorre salió al cruce tras los dichos de Maru Botana: “Me humilló y destrató”

Yanina Latorre es de las periodistas más irreverentes en la industria del entretenimiento. Su personalidad extrovertida y elocuente la ha destacado en el centro de algunas polémicas como el Wandagate o su disputa con Maru Botana.

Cómo reaccionó Diego Latorre ante la fiesta de aniversario que quiere festejar Yanina.

"A mí me gusta contar, entretener. Yo te hago un cuentito, como hice el Wandagate: necesito hablar con todos, y ponerle sal y pimienta, y que el otro tenga ganas de seguir escuchándome", aseveró Yanina Latorre en una entrevista con Infobae.

Ahora bien, el conflicto entre “La Angelita” y Maru Botana remonta a muchos años atrás, cuando ambas eran compañeras en la facultad. Luego que la cocinera hiciera comentarios sobre el peso de la periodista, surgió un roce entre ambas que persiste hasta la actualidad, cuando la jueza de Bake Off Famosos volvió a referirse a ella en una entrevista.

Así fue la nueva disputa entre Yanina Latorre y Maru Botana

El nuevo cruce entre las mediáticas dio inicio en la tarde de este 12 de marzo, cuando Maru Botana habló con el periodista Rulo Schijman sobre su supuesta disputa con Yanina Latorre en la facultad. “Yo estoy convocando a todos mis amigos de la facultad a que vengan a dar un testimonio (...) Nunca tuve un problema con Yanina. Todo lo que dice es un invento. Eso de que yo le decía que no coma…”, aseveró la cocinera.

Tras dar su versión de los hechos, Yanina decidió apuntar contra ella en sus historias de Instagram. Durante su descargo, sentenció que ningún canal la acepta por su personalidad de mala compañera. "La mitómana de Maru Botana que sigue obsesionada conmigo como cuando éramos chicas, dijo que dejó de hacer un programa porque la amenacé en la radio”, comenzó diciendo la periodista.

“Como diría More (Rial), que lo demuestre. Maru, no te quiere nadie, sos mala compañera. ¿Lapegüe miente, ¿Coco miente? Asumilo Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportás (...) Poner cara de pelotuda, vestirte de Heide, revolver la olla y tener 20 pibes no te hace buena gente. No estás en la tele porque no te quieren. No mentí en nada, cuando éramos jóvenes me cagó la vida por resentida. Me humilló, me destrató y le llenó la cabeza a mis amigas. Obvio, después terminó peleada con todas", continuó.

El descargo de Yanina Latorre contra Maru Botana.

Finalmente, Yanina Latorre aseveró que Maru no podría reunir a sus amigas de facultad, dado que se peleó con todas ellas. “No tiene amigas, sus compañeras de colegio y de facultad la odian. Tengo miles de mensajes de gente que me escribe sobre ella“, cerró.