“Ya no aguanto más gente hablando mal de mí”: Maru Botana respondió a las críticas de Jimena Monteverde, Yanina Latorre, Sergio Lapegüe y Coco Carreño.

Tras las intensas críticas recibidas, Maru Botana llevó a cabo un contundente descargo en sus redes sociales este martes, en respuesta a las acusaciones de Jimena Monteverde, Yanina Latorre y Coco Carreño. La chef se defendió de las imputaciones, buscando aclarar su postura y hacer frente a las controversias generadas en torno a su figura.

Esto fue lo que dijo Maru Botana tras las fuertes críticas

Luego de hacer su rutina deportiva, Maru explicó: “No sé si es la forma, si es el momento, si es el lugar... Solamente decirles que ya no aguanto más gente hablando mal de mí, difamándome, diciendo cosas que no son ciertas”.

“Llega un momento en este vida, en que aprendí que no había que hablar, que tengo ganas de hablar”, continuó diciendo. Más tarde, aclaró: “Primero que para mí no hay nada más lindo que hablarse cara a cara y decirse las cosas que uno piensa, es algo que tengo súper claro y lo que les enseño a mis hijos día a día cuando tienen un problema”.

“No hay nada más feo que difamar a alguien, que hablar mal de alguien si no está la persona, que es lo que me está pasando...”, explicó, refiriéndose a todos aquellos que la criticaron.

Asimismo, arrancó por su colega de la gastronomía, Jimena Monteverde: “A vos Jimena te hablo: no te conozco, en mi vida te vi la cara, no sé quién sos. Quiero que te quedes súper tranquila. Yo nunca te sacaría un trabajo. Nunca le saqué un trabajo a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados. Y para la gente que no sabe, en todos los canales hay autoridades, en ese momento estaba Liliana Parodi, una súper autoridad del canal América”.

Luego de ese presunto escándalo en el mencionado canal de aire, Maru le indicó a sus seguidores: “Imagínense que yo... ¿cómo voy a llegar a un canal y decir ‘yo no quiero que esté fulanito’?. Jamás lo haría y jamás me lo permitirían. Entonces quiero sacar esa... Porque a mí me duele y tengo angustia de escuchar a Jimena, a Sergio Lapegüe que se iba llorando a su casa cuando yo le dije a (Pablo) Codevila: ‘Sergio quiere un programa solo, dejame que yo limpio los zócalos’. No entiendo tampoco esta mentira”.

Por último, con respecto a su excompañero Coco Carreño, comentó: “Coco vivió en mi casa, mi mamá lo amaba, lo amábamos, era parte de mi familia. Es Coco porque empezó a trabajar conmigo, porque lo hice conocido...”, concluyó.