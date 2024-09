“Me dejó sin trabajo”: se conocieron los detalles de la pelea entre Jimena Monteverde y Maru Botana

Jimena Monteverde y Maru Botana, dos de las cocineras más queridas de la televisión argentina, están en el centro de una polémica que sorprendió a muchos. La relación entre ambas quedó completamente rota tras un enfrentamiento que, según Monteverde, trascendió el ámbito profesional y afectó profundamente su vida personal. Recientemente, Jimena habló con la revista +Caras y reveló la trastienda de esta disputa que dejó a más de uno con la boca abierta.

En la entrevista, Monteverde detalló cómo la rivalidad con Botana la dejó sin trabajo. “No sé si me odia y si la palabra es odio, pero eso habla más de la inseguridad del otro”, comenzó diciendo. La cocinera expresó que la experiencia la hizo replantearse la naturaleza del mundo de la televisión, donde a menudo hay que ser “un poco malo” para mantenerse a flote. “Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es”, confesó.

Ambas pasteleras trabajaron con Coco Carreño.

Jimena Monteverde y Maru Botana: una guerra que no tiene fin

Jimena Monteverde relató cómo, durante un proyecto en América TV, Maru Botana pidió exclusividad en el canal después de presentar varios pilotos. “Ella presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco (Carreño) no podíamos estar más”, recordó Jimena.

Jimena Monteverde supo ganarse su lugar en la televisión.

Esta decisión no solo dejó a Monteverde fuera del proyecto, sino que también afectó a otras personas que trabajaban con ella. “Maru Botana fue la decepción más grande que tuve en la televisión. Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo”, expresó.

Maru Botana es una de las pasteleras más reconocidas del país.

El conflicto tuvo un impacto profundo en la vida de Monteverde. “Me acuerdo que me metí en la cama a llorar. Mi marido me decía que saliera de la cama. Es la única vez en mi vida que me pasó algo así”, confesó, dejando en claro cuánto la afectó esta situación. La cocinera se sintió traicionada y desplazada, y no dudó en diferenciarse de su colega. “Nunca pensé en estar en un canal y pedir ser la única cocinera”, afirmó.