Así está hoy Malvina, la nieta de Jimena Monteverde que la convirtió en abuela joven

En junio del 2023, Jimena Monteverde sorprendió a todos al contar que se convertiría en abuela con tan solo 49 años de edad. Y es que la reconocida cocinera esperó a tener la autorización para dar la noticia de su hijo. “No puedo más de la emoción, desde que mi hijo me contó que va a ser papá, cada vez que pienso en eso me largo a llorar de la alegría”, contó Jimena en su momento.

“Victorio hace 12 años que está de novio con Josefina y esperan una bebita el 28 de septiembre. ¡No falta tanto! Voy a ser una abuela joven y confieso que moría de ganas de ser abuela”, había comentado la cocinera. Finalmente el 6 de octubre llegó la nueva integrante de la familia y Jimena no pudo contener la emoción.

Malvina, la nieta de Jimena Monteverde, cumplirá su primer año

Durante los últimos días, Jimena Monteverde viajó junto a su marido, su hijo, su nuera y su nieta a tierras europeas para disfrutar de unos hermosos paisajes y rica comida. Como no podía ser de otra manera, la cocinera lo compartió en su cuenta personal de Instagram donde tiene más de 1.3 millones de seguidores.

Jimena viajó a España junto a su familia. Foto: Instagram

Malvina, la nieta de Jimena Monteverde, está a punto de cumplir su primer añito. Foto: Instagram

Sin embargo, Malvina, su nieta, se llevó toda la atención tras aparecer en cámara. Y es que Monteverde no publicaba nada con la pequeña desde marzo, por lo que muchos se impresionaron con cómo había crecido la bebé. De paso por Andalucía, España, Jimena no perdió la oportunidad de fotografiarse con su nieta.

Jimena junto a su nieta. Foto: Instagram

Los seguidores de Monteverde mostraron su alegría al ver cómo la niña creció y se desarrolló en tan poco tiempo. La abuela aprovechó la ocasión para compartir su entusiasmo y amor por la pequeña, destacando lo especial que es este primer año de vida para ella y su familia.