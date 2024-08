Así está hoy Donna, la hija de Gabriela Sari y “Rulo” que ya es una estrella de las redes sociales

Gabriela Sari marcó pauta en el mundo de la actuación. Su rol en Muñeca Brava durante 1998 la destacó en diferentes proyectos como Floricienta, Sodero de mi vida y Costumbres Argentinas.

Gabriela Sari, ex Chiquititas, deslumbró con su trabajada figura al modelar un conjunto de lencería Foto: Gabriela Sari

Ahora bien, la actriz tiene 47 años y se ha alejado de los medios de comunicación para enfocarse en su familia con “Rulo” Schijman, con quien está desde 2014. De su amor llegó Donna, una niña radiante de ojos verdes que ha cautivado a los usuarios.

Quién es Donna, la pequeña de Gabriela Sari

Donna Schijman Sari nació el 17 de septiembre de 2017 en el Sanatorio Arcos. Desde ese momento, sus padres le crearon su cuenta de Instagram @Donnasoy, donde han presentado el crecimiento de la pequeña.

Gabriela Sari y Rulo Schijman fueron papás

“Lista para subirme al avión rumbo a España”, destacó una de las publicaciones de la pequeña en sus redes sociales.

La pequeña se ha caracterizado por sus grandes ojos verdes y personalidad elocuente. En cada video publicado por sus padres, se la ve con una gran sonrisa y alegría. “Quiero calesita y sortija. Alguien más quiere dar una vuelta conmigo?!”, enfatizó la pequeña.

Así está hoy Donna

Actualmente, Donna está por cumplir siete años y es una mini infuencer. Su personalidad sigue siendo extrovertida al punto de protagonizar momentos icónicos. Uno de ellos ocurrió en Infobae, cuando le preguntaron qué quería ser cuando fuera grande.

Rulo compartió un video de su hija cantando y fascinó a todos.

“¿Ya sabés qué te gustaría ser cuando seas grande?”, le preguntó Rulo a Donna y ella, sin dudar, respondió: “¿Viste cuando se te cae un diente y viene el hada madrina? Bueno, me gusta ser eso (...) Me encantaría ir volando y recogiendo los dientes de los chicos y voy dejando, por ejemplo, 1000 dólares”.

En esa misma nota, reveló que además de querer hada de los dientes, le gustaría ser artista. “Cuando pasen años y Emilia (Mernes) y no pueda bailar más, yo sería Emilia”, sentenció la hija de Gabriela Sari.

Donna cuenta con 143 mil seguidores en Instagram. Sin embargo, en una entrevista, Gabriela Sari sentenció que si un día la pequeña decide que no quiere más fotos o videos, lo borrarían.

“En @donnasoy subimos todo desde que ella nació. Aceptamos hacerlo público porque hasta ahora yo no veo el peligro o que sea contraproducente. Si el día de mañana Donna me dice: “no quiero que me filmes más o no quiero que subas nada mío “obviamente que lo haremos. Al momento elegimos nosotros. Ojalá no nos estemos equivocando. Lo hacemos con amor, el mismo amor que sentimos de la gente que dice que quiere verla o que le encanta escuchar su voz o que ella les saca una sonrisa. Es muy fuerte eso. Yo siento como un acto de amor la energía que le tiran”, destacó la artista plástica sobre la cuenta de su hija.